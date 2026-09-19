Toronto'da Murat Yıldırım Rüzgarı! Eva Green İle Kırmızı Halıda Nefes Kestiler

Murat Yıldırım ve Eva Green'in başrolünü paylaştığı Trees Are Watching filmi Toronto'da gala yaptı. Yıldırım'ın heyecan uyandıran prömiyer detayları haberimizde.

Toronto'da Murat Yıldırım Rüzgarı! Eva Green İle Kırmızı Halıda Nefes Kestiler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-09-2026 12:21

Kanal D'nin iddialı yapımı Güller ve Günahlar dizisinde canlandırdığı Serhat karakteriyle ekranlarda fırtınalar estiren başarılı oyuncu Murat Yıldırım bu kez uluslararası bir projeyle dünya sinema pazarının odağı haline geldi. Dünyaca ünlü Fransız aktris Eva Green ile başrollerini paylaştığı dev bütçeli Trees Are Watching filminin dünya prömiyeri prestijli Toronto Uluslararası Film Festivali'nde (TIFF) görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Filmin gala gecesinde kırmızı halıda boy gösteren yakışıklı aktör yabancı basının ve sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Eva Green İle Başrolü Paylaşan Yıldırım Dünya Sahnesinde

Kırmızı halıda uluslararası basın mensupları ve yabancı sinemaseverlerle bir araya gelen Murat Yıldırım galada sergilediği karizmatik duruşu ve şıklığıyla tüm bakışları üzerine topladı. Türk izleyicilerinin yanı sıra küresel kariyerini yakından takip eden uluslararası sinema çevrelerinin de takdirini kazanan ünlü oyuncu gösterim öncesinde ve sonrasında hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Filmin gösteriminin ardından salondan yükselen alkışlar Türk oyuncuların küresel projelerdeki başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Güller Ve Günahlar Ekran Yolculuğuna Devam Ediyor

Beyaz perdedeki uluslararası başarısıyla göğsümüzü kabartan Murat Yıldırım televizyon ekranlarında da izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı NGM imzalı sevilen dizi Güller ve Günahlar heyecan dolu yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Toronto'daki sinema maratonunun ardından Türkiye'deki dizi setine odaklanan başarılı oyuncu kariyerindeki bu iki kulvarlı başarı grafiğiyle magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

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