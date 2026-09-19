Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Çimen'i Asena Keskinci'nin Çocukluk Fotoğrafları Ortaya Çıktı!

Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Asena Keskinci'nin çocukluk fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Bez Bebek'in minik yıldızının değişimi haberimizde.

Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Çimen'i Asena Keskinci'nin Çocukluk Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-09-2026 10:23

Show TV'nin her cuma ekrana kilitleyen reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti kadrosuna kattığı iddialı isimlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Sevilen dizide Çimen karakterine hayat vermek üzere kamera karşısına geçen genç ve başarılı oyuncu Asena Keskinci performansıyla kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazandı. Ekranların yeni Çimen'i olarak büyük ilgi gören 25 yaşındaki güzel oyuncunun yıllar önceki halleri ve çocukluk yılları ise dizinin sadık takipçileri tarafından büyük bir merak konusu oldu.

3 Yaşından Beri Ekranlarda

Henüz 3 yaşındayken reklam ve dizi projeleriyle kameralarla tanışan Asena Keskinci Türk televizyon tarihinin unutulmaz çocuk oyuncuları arasında yer alıyor. Geniş kitleler tarafından ilk olarak dönemin fenomen dizisi Bez Bebek ile tanınan ve o yıllarda henüz 5-6 yaşlarında olan yetenekli oyuncu sevimli halleriyle hafızalara kazınmıştı. Akabinde Jasmine başta olmak üzere pek çok başarılı yapımda rol alarak oyunculuk kariyerini emin adımlarla sürdüren Keskinci çocuk yaştan itibaren sektörün içinde yetişti.

Eski Halini Görenler Tanımakta Zorlandı

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti'ndeki başarılı performansıyla adından övgüyle söz ettiren Keskinci'nin çocukluk pozları arama motorlarında ve sosyal medyada trend listelerine girdi. 25 yaşındaki güzel oyuncunun çocukluk fotoğraflarını gören sosyal medya kullanıcıları ve hayranları paylaşım altına beğeni yağdırdı. "Ekranlarda gözümüzün önünde büyüdü" ve "Küçüklüğü de ayrı bir tatlıymış" şeklinde binlerce övgü dolu yorum yapılan nostaljik pozlar dijital mecralarda kısa sürede viral olmayı başardı.

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