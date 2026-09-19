Bülent Ersoy Sahneye Çağırdığı Çocuklara Deste Deste Harçlık Dağıttı

Türk sanat müziğinin usta yorumcusu ve Diva unvanlı efsane sanatçısı Bülent Ersoy Bursa'da gerçekleştirdiği görkemli konserinde unutulmaz anlara imza attı. Sahne performansı, iddialı kostümü ve güçlü sesiyle Bursalı hayranlarına müzik ziyafeti sunan ünlü sanatçı konser sırasında sahneye davet ettiği iki küçük hayranına yaptığı jestle geceye damgasını vurdu. Çocuk sevgisi ve bonkörlüğüyle tanınan Ersoy sahnede çocuklara harçlık verirken kesenin ağzını adeta sonuna kadar açtı.

Deste Halindeki Paraları Çocuklar İçin İkiye Bölemedi

Konserin ilerleyen dakikalarında sahnede kendisini izleyen iki küçük çocuğu yanına çağıran Bülent Ersoy unutulmayacak samimi görüntüler oluşturdu. Lüks çantasından çıkardığı yüklü miktardaki deste halindeki parayı yardımcısına teslim eden Diva paraların iki minik hayranı arasında eşit şekilde paylaştırılmasını istedi. Yardımcısının gözler önünde iki ayrı deste haline getirdiği harçlıkları minik hayranlarına bizzat teslim eden usta sanatçı salonu dolduran binlerce müzikseverden büyük alkış topladı.

Minik Hayranlarından Diva'ya Sevgi Dolu Teşekkür

Kendilerine verilen yüklü miktardaki harçlık karşısında büyük şaşkınlık ve sevinç yaşayan minik hayranlar, Diva'ya sarılarak teşekkür etti. Çocukların Bülent Ersoy'a içtenlikle sarıldığı o duygusal ve renkli anlar ise konseri izlemeye gelen vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler sanatçının hayranları tarafından takdirle karşılanırken "Diva jestini yine konuşturdu" yorumlarının yapılmasına neden oldu.