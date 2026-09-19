Demet Özdemir'den Radikal İmaj Değişimi! Saçlarını Kestiren Güzel Oyuncudan Yeni Pozlar

Demet Özdemir saçlarını kestirerek radikal bir imaj değişikliğine gitti. Güzel oyuncunun Instagram'dan paylaştığı yeni pozlar haberimizde

Demet Özdemir'den Radikal İmaj Değişimi! Saçlarını Kestiren Güzel Oyuncudan Yeni Pozlar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-09-2026 12:31

Türk televizyonlarının en popüler ve başarılı kadın oyuncuları arasında yer alan Demet Özdemir son dönemde imzasını attığı projeler kadar sosyal yaşamı ve stil değişiklikleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Nisan karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu bu kez radikal imaj değişikliğiyle magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla yıllardır uzun kullandığı saçlarını kestiren ünlü aktris yeni tarzıyla çekilen en taze fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

17,6 Milyonluk Hesabından İmaj Şov!

Sosyal medya platformlarını son derece aktif kullanan ve Instagram'da 17,6 milyon gibi devasa bir takipçi kitlesine sahip olan Demet Özdemir yeni saç tarzıyla objektif karşısına geçti. Uzun saçlarına veda ederek modern ve dinamik bir kısa saç modelini tercih eden güzel oyuncu stilindeki bu yenilikle hayranlarına büyük bir sürpriz yapmıştı. Yeni görünümüne alışan ve kendinden emin duruşuyla dikkat çeken Özdemir'in paylaştığı son pozlar dijital platformlarda kısa sürede fırtına gibi esti.

Takipçilerinden ve Ünlü Dostlarından Tam Not

Sosyal medya hesabından art arda yayınladığı dinamik ve şık karelerle estetik tarzını bir kez daha gözler önüne seren başarılı oyuncunun paylaşımları kısa sürede yüz binlerce beğeni topladı.

Özdemir'in yeni imajına hayran kalan takipçileri ve sanat camiasından yakın dostları fotoğrafların altına "Kısa saç sana inanılmaz bir hava katmış", "Güzelliğin her haliyle ayrı bir olay" ve "Işıl ışıl görünüyorsun" şeklinde binlerce övgü dolu yorum yağdırdı. Sürpriz stiliyle tam not alan güzel oyuncunun yeni sezondaki sürpriz projeleri ise şimdiden merak konusu oldu.

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