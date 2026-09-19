Ezgi Mola ve Eski Eşi Mustafa Aksakallı Aylar Sonra Yan Yana! Oğulları Can İçin Bebek'te Buluştular

Türk sineması ve televizyon dünyasının sevilen ve başarılı ismi Ezgi Mola eski eşi Mustafa Aksakallı ve minik oğulları Can ile birlikte İstanbul Bebek'te görüntülendi. Yaklaşık dört yıl süren birlikteliklerini 2023 yılında nikah masasına taşıyan ancak 2025 yılında sürpriz bir kararla yollarını ayıran ünlü çift boşandıktan sonra ilk kez bu kadar samimi bir şekilde objektiflere takıldı. Ayrılık kararına rağmen dostluklarını korumayı başaran ikili evlatları için örnek bir duruş sergiledi.

Oğulları Can İçin Bebek Parkı'nda Buluştular

Boşanma sürecinin ardından oğulları Can'ın gelişimi ve mutluluğu için sık sık bir araya gelmeye özen gösteren Ezgi Mola ve işletmeci Mustafa Aksakallı güneşli havanın tadını çıkarmak üzere Bebek'i tercih etti. Minik oğulları Can'ı parka götüren eski eşler birlikte vakit geçirip neşeli anlar yaşadı. Çocuğuyla yakından ilgilenen ve annelik heyecanını gözlerinden okunan güzel oyuncu ile Aksakallı'nın medeni tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Görüntülendiklerini Fark Edince Hızla Ayrıldılar

Parktaki keyifli dakikaların ve çocuklarıyla oynadıkları eğlenceli oyunların ardından basın mensuplarının kendilerini görüntülediğini fark eden ikili kısa bir süre sonra araçlarına yöneldi. Saygılı ve dostane tutumlarıyla takdir toplayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı oğulları Can'ı araçlarına bindirdikten sonra Bebek sahilinden hızlıca ayrıldı. Çiftin ayrılık sonrası sergilediği bu örnek ebeveynlik tavrı ise magazin camiasından ve hayranlarından büyük övgü aldı.