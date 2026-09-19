Roma Aşıkları Paylaştı! Burak Yörük ve Tuana Yılmaz'dan Yeni Fotoğraflar Geldi

Genç kuşağın hem yeteneği hem de yakışıklılığıyla adından söz ettiren isimlerinden Burak Yörük ile uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tuana Yılmaz geçtiğimiz haftalarda magazin gündemini sallayan sürpriz bir hamleye imza atmıştı. İtalya'nın o tarihi dokusuyla büyüleyen başkenti Roma'da gözlerden uzak son derece romantik bir nikahla hayatlarını birleştiren ünlü çift düğün heyecanını paylaşmaya doyamıyor.

Sürpriz nikahın ardından Türkiye'ye dönüp tebrikleri kabul eden aşıklar sosyal medya hesaplarından yayınladıkları yepyeni karelerle yine tüm dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı.

Tarihi Roma Sokaklarında İtalyan Sineması Tadında Pozlar!

Roma'nın ikonik mimarisine sahip o dar taş sokaklarında kamera karşısına geçen Burak Yörük ve Tuana Yılmaz adeta bir film karesini andıran pozlarıyla görsel bir şölen sundu. Sadelikleri ve şıklıklarıyla göz dolduran çiçeği burnunda çift nikahtan hemen sonra çekilen bu özel fotoğrafları Instagram'dan ortak bir paylaşımla takipçilerinin beğenisine sundu.

Taş sokaklarda el ele yürüdükleri, birbirlerine aşkla baktıkları ve mutluluklarını samimi gülümsemeleriyle taçlandırdıkları o kareler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Çiftin uyumu ve fotoğraflardaki o yüksek romantizm yüz binlerce beğeni alarak dijitalde viral oldu.

Takipçiler Mest Oldu

Yayınlanan fotoğrafların altına hem sanat camiasından ünlü dostları hem de binlerce hayranı tebrik mesajları yağdırdı.

Takipçiler romantik karelerin altına adeta içini döktü:

"Roma'nın en güzel çifti kesinlikle sizsiniz!"

"Resmen eski İtalyan filmlerinden fırlamış gibisiniz maşallah."

"Gözlerinizdeki aşk hiç bitmesin bir ömür boyu mutluluklar!"

Sürpriz evlilik kararlarıyla herkesi şaşırtan ama uyumlarıyla parmak ısırtan ikilinin balayı dönüşü yeni projeleri için yoğun iş temposuna geri dönecekleri konuşuluyor. Bakalım çiçeği burnunda çiftten yakın zamanda yeni bir proje müjdesi gelecek mi?