Kızılcık Şerbeti 5. Sezona Zirvede Başladı! İşte 139. Bölüm Reyting Sonuçları

Kızılcık Şerbeti 5. sezona reytinglerin zirvesinde başladı. 139. bölümün izlenme oranları ve zaman atlamasıyla değişen tüm dengeler haberimizde.

Kızılcık Şerbeti 5. Sezona Zirvede Başladı! İşte 139. Bölüm Reyting Sonuçları
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-09-2026 12:22

Ekranların reyting rekorları kıran fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti izleyiciler tarafından merakla beklenen beşinci sezonunun ilk bölümüyle dün akşam Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Yapımcılığını Faruk Turgut imzalı Gold Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli'nin oturduğu ve güçlü senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı yapım yayınlanan 139. bölümüyle izlenme oranlarında rakiplerine fark atarak tüm kategorilerde birinci oldu.

Tüm Kategorilerde Zirvenin Tek Sahibi Oldu

Sezonun açılış bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen iddialı dizi yine reyting listelerini altüst etti. Sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken yapım Total grubunda 5,8 AB grubunda 5,47 ve ABC1 kategorisinde 6,31 reyting oranlarına ulaşarak Cuma akşamının rakipsiz lideri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

beşinci sezonuna büyük bir başarıyla adım atan dizide yaşanan olaylar yeni sezonda heyecan dozunun bir an olsun düşmeyeceğini net bir şekilde gözler önüne serdi.

Altı Aylık Zaman Atlaması Dengeleri Altüst Etti

Dizinin yeni sezon açılışı, yaşanan büyük felaketlerin ardından geçen 6 aylık bir zaman atlaması ile başladı. Altı aylık süreçte ağır kayıplarla yüzleşen Ünal ailesi Ünal Holding'de patlak veren derin borç kriziyle sarsıldı. Ömer'in bazı otelleri satın alarak şirketten ayrılması dengeleri değiştirirken Fatih ve Emir, Abdullah'ı hisse satışına ikna etme çabasına girdi. Arka planda ise Asil ve Asude'nin şirketin kontrolünü ele geçirme planları devreye girdi.

Geçirdiği ağır kazanın ardından hafızası yerine gelen Salkım evdeki dengeleri tamamen değiştirecek düğümü çözerken Emir'le iş birliği yaptı. Fatih ile mutlu bir evlilik sürdüren Başak'ın hamileliğinde yaşanan aniden bayılma olayı ailede büyük korku yaratırken Kıvılcım ise yan komşusunun yarattığı gürültüyle çileden çıktı. Kıvılcım'ın Asil ile katıldığı prestijli davette yaşayacağı beklenmedik karşılaşma ise yeni sezonun en büyük merak konusu oldu.

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