Tom Cruise'un Kızı Babasının Soyadını Reddetti!

Tom Cruise'un kızı Suri resmi kayıtlarda babasının "Cruise" soyadını bırakarak annesinin göbek adı "Noelle"i kullanmaya başladı.

Tom Cruise'un Kızı Babasının Soyadını Reddetti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-07-2026 18:12

Hollywood'da son dönemde ünlü isimlerin çocuklarının soyadı değişiklikleri sık sık gündeme geliyor. Bu kez konuşulan isim ise Tom Cruise ile Katie Holmes'un kızları Suri oldu. İddialara göre 20 yaşındaki Suri babasının soyadı olan "Cruise"u resmi olarak bıraktı ve annesinin göbek adı olan "Noelle" ismini kullanmaya başladı. Bu gelişme magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

İsim Değişikliği Resmi Kayıtlarda Ortaya Çıktı

Carnegie Mellon Üniversitesi'nde müzikal tiyatro eğitimi alan Suri'nin isim değişikliği Pennsylvania eyaletindeki seçmen kayıtlarında ortaya çıktı. ABD'de seçmen kayıtlarının yalnızca kişinin yasal ismiyle yapılabilmesi nedeniyle bu değişikliğin resmi olarak gerçekleştiği konuşuluyor.

Bu gelişmenin ardından sosyal medyada da binlerce yorum yapıldı. Pek çok kişi Suri'nin bu kararı neden aldığına dair farklı değerlendirmelerde bulundu.

Baba Kız Yıllardır Görüşmüyor

Tom Cruise ile Katie Holmes'un yolları 2012 yılında ayrılmıştı. Boşanmanın ardından Suri'nin velayeti annesi Katie Holmes'a verilmişti. İddialara göre baba ile kızının o tarihten bu yana hiç görüşmediği belirtiliyor.

Bu uzun ayrılığın arkasında ise Tom Cruise'un mensubu olduğu Scientology Kilisesi'nin kurallarının etkili olduğu öne sürülüyor. Konuyla ilgili yıllardır farklı iddialar gündeme gelse de taraflardan bu süreç hakkında detaylı bir açıklama yapılmış değil.

Gözler Cruise Cephesine Çevrildi

Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Tom Cruise'un Nicole Kidman ile evliliği sırasında evlat edindiği Bella ve Connor ile ilişkisini sürdürmesi oldu. Bu durum da sosyal medyada yeniden tartışma konusu haline geldi.

Suri'nin soyadı değişikliği haberi Hollywood'da son dönemde yaşanan benzer gelişmelerin ardından yeni bir tartışma başlattı. Şimdilik ne Tom Cruise ne Katie Holmes cephesinden resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak Suri'nin aldığı bu kararın uzun süre magazin gündeminde konuşulacağı şimdiden kesin gibi görünüyor.

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