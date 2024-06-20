Tolgahan Sayışman'ın oğlu Efehan ile jet ski keyfi

Tolgahan Sayışman ve 2008 Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan Almeda Abazi, 2017'de evlenmişti. Çift, 2019'da ilk çocukları Efehan'ı ve 2021'de kızları Alina'yı kucaklarına alarak ailelerini genişletmişti.

Aileleriyle birlikte Bodrum'un eşsiz güzelliklerini keşfeden Sayışman ve Abazi, Cennet Koyu'nda demir attıkları teknede tüm gün boyunca çocuklarıyla vakit geçirdi. Tolgahan Sayışman, oğlu Efehan ile birlikte jet ski yaparak koyda turladı. Baba-oğulun keyifli anları, çevredekilerin dikkatini çekti.

Günün büyük bir kısmını denizin ve güneşin tadını çıkararak geçiren aile, dinlendirici bir tatilin keyfini sürüyor. Sayışman ve Abazi çifti, çocuklarıyla birlikte geçirdikleri bu özel anlarla dikkat çekti ve mutlu aile tablosuyla hayranlarının beğenisini kazandı.