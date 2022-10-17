Tolgahan Sayışman'ın ekranlara dönüş şartı!

Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden oyuncu, ofisini Avrupa yakasından, Anadolu yakasına taşımaya karar verdiğini ve ofis baktığını söyledi. Sayışman; şu ifadeleri kullandı:

"Ev bu yakada. Her gün git gel zamanım yolda geçiyor. O yüzden yeni ofis arayışına girdim."



"İÇİME SİNMESİ ŞART"

Uzun bir süredir televizyonla alakalı projede yer almamasıyla ilgili yöneltilen soruya da cevap veren Sayışman; “İş hayatına ağırlık verdim son yıllarda, ama içime sinen ilk güzel projede ekranda olmak istiyorum. Sokakta karşılaştığım herkes ne zaman ekranlara döneceğimi soruyor. Sevenlerim gibi bende ekranlarda olmayı özledim fakat projenin içime sinmesi şart” şeklinde konuştu.