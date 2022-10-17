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Gecce Magazin Haberleri

Tolgahan Sayışman'ın ekranlara dönüş şartı!

Bir AVM'de kameralara yansıyan Tolgahan Sayışman, ayaküstü gazetecilerle konuşarak bir süredir uzak kaldığı ekranlara ne şartla döneceğini açıkladı.

Tolgahan Sayışman'ın ekranlara dönüş şartı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-10-2022 08:12

Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden oyuncu, ofisini Avrupa yakasından, Anadolu yakasına taşımaya karar verdiğini ve ofis baktığını söyledi. Sayışman; şu ifadeleri kullandı:

"Ev bu yakada. Her gün git gel zamanım yolda geçiyor. O yüzden yeni ofis arayışına girdim."

"İÇİME SİNMESİ ŞART"

Uzun bir süredir televizyonla alakalı projede yer almamasıyla ilgili yöneltilen soruya da cevap veren Sayışman; “İş hayatına ağırlık verdim son yıllarda, ama içime sinen ilk güzel projede ekranda olmak istiyorum. Sokakta karşılaştığım herkes ne zaman ekranlara döneceğimi soruyor. Sevenlerim gibi bende ekranlarda olmayı özledim fakat projenin içime sinmesi şart” şeklinde konuştu.

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