Tolgahan Sayışman’dan Umre Paylaşımı: “Allah’ın Rahmetinden Ümit Kesmeyin”

Tolgahan Sayışman, Umre ziyareti sırasında Kâbe önünde çekilen fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncunun ayetli paylaşımı büyük beğeni topladı.

Yayın Tarihi : 19-10-2025 09:43

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, Umre ziyareti için gittiği kutsal topraklarda çekilen karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncunun Kâbe önünde çekilen fotoğrafı ve paylaştığı ayet kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Kutsal Topraklarda Duygusal Anlar

Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman, yoğun iş temposuna kısa bir ara vererek Umre ibadeti için Suudi Arabistan’a gitti. Manevi duygularını sosyal medyada paylaşan Sayışman, Kâbe önünde çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabına yükledi.

Paylaşımına Zümer Suresi’nin 53. ayetini not düşen ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“De ki (Allah şöyle buyuruyor); ‘Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.’

Sayışman’ın bu anlamlı paylaşımı kısa sürede hem takipçileri hem de ünlü dostları tarafından büyük ilgi gördü.

