Tolgahan Sayışman’dan Almeda Abazi’ye duygusal kutlama: “Ailemizin kraliçesi”

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi’nin doğum gününü ve evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. Sayışman, eşiyle özel anlarını içeren fotoğrafları paylaşarak duygusal bir not yazdı: “Ailemizin kraliçesi iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün ve evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum.”

Sayışman’ın bu içten paylaşımı, kısa süre içinde takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Ünlü oyuncunun 2 milyon takipçili hesabındaki gönderi, 32 binden fazla beğeni aldı ve hayranlarından sevgi dolu yorumlar yağdı.

Çift, aşk dolu paylaşımlarıyla takipçilerine örnek bir evlilik portresi çizerken, Tolgahan Sayışman’ın bu özel günde yaptığı romantik jest hayranları tarafından takdir topladı.