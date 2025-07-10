Tolgahan Sayışman'dan Adenovirüs Uyarısı: “10 Gündür Mücadele Veriyoruz”

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Son dönemde ailesiyle ilgili yaşadığı sağlık sorununu açıklayan Sayışman, özellikle çocuk sahibi takipçilerine önemli bir uyarıda bulundu.

Çocukları Adenovirüs'e Yakalandı

2017 yılında oyuncu Almeda Abazi ile dünyaevine giren Tolgahan Sayışman, 2019’da oğlu Efehan, 2021’de ise kızı Alina’yı kucağına almıştı. Ailesine düşkünlüğüyle bilinen Sayışman, çocuklarının sağlık durumu nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor.

Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Adenovirüs adında bir illet virüs ile mücadele veriyoruz 10 gündür. Çocuklarınıza dikkat edin. Spesifik bir ilaç ya da antibiyotik fayda etmiyor. Kendi bağışıklığıyla atlatabiliyorlar. Bol sıvı, dinlenme, ateş düşürücüler fayda sağlıyor.”

Ailece Zorlu Bir Süreçten Geçiyorlar

Tolgahan Sayışman, bu sözleriyle hem yaşadıkları sıkıntılı süreci anlattı hem de benzer durumda olan ailelere farkındalık kazandırmayı amaçladı. Adenovirüs’ün özellikle çocuklarda yüksek ateş, öksürük ve halsizlik gibi belirtilerle seyrettiğini belirten Sayışman, tedavi sürecinde sabırlı ve dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Takipçilerine Dikkatli Olun Çağrısı

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok ebeveyn, yorumlarıyla Sayışman’a destek verdi. Oyuncunun samimi ve koruyucu tavrı takdir toplarken, "Çocuklarınıza dikkat edin" uyarısı geniş kitlelere ulaşt