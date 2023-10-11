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Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, Los Angeles'ta Almeda Abazi ile gerçekleştirdiği 13 Şubat 2017 tarihli nikahın ardından iki çocuk babası olmuş ve son aylarda ailesiyle birlikte Arnavutluk'a taşınma kararı almıştı. Hem Arnavutluk'ta hem de Türkiye'de evi olduğunu belirten oyuncu, son olarak Etiler'de kameralara yakalandı. Gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştiren ünlü isim, son dönemde artan set yoğunluğuna dair düşüncelerini dile getirdi.

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-10-2023 12:07

Oyuncu Tolgahan Sayışman, son günlerde Etiler'deki bir klinik ziyaretinin ardından görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sayışman, gelecekte sektörde farklı roller üstlenebileceğini belirterek, "Sektörün bir parçası olarak her zaman yer alırım. Bazı zamanlar yapımcı, bazen oyuncu, bazen de iş dünyasında olabilirim" dedi.

Saçlarını kestirdiğini açıklayan Sayışman, bu kararını eşinin beğenisine dayandırdı ve kısa saçın ona daha iyi yakıştığını ifade etti. Çocuklarının sağlıklı ve mutlu olduğunu belirten oyuncu, onlarla vakit geçirmenin keyifli olduğunu dile getirdi.

Ayrıca, son zamanlarda setlerin yoğunluğu hakkında da konuşan Tolgahan Sayışman, televizyon sektöründe çalışan birinin büyük bir zaman dilimini setlerde geçirdiğini ifade ederek, kendi yapımcılık kariyerine odaklandığını açıkladı. Oyuncular arasında yaygın olan bir tabiri paylaşarak, "İş bulalım, gerisi önemli değil" dedi.

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