Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!

Oyuncu Tolgahan Sayışman, son günlerde Etiler'deki bir klinik ziyaretinin ardından görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sayışman, gelecekte sektörde farklı roller üstlenebileceğini belirterek, "Sektörün bir parçası olarak her zaman yer alırım. Bazı zamanlar yapımcı, bazen oyuncu, bazen de iş dünyasında olabilirim" dedi.

Saçlarını kestirdiğini açıklayan Sayışman, bu kararını eşinin beğenisine dayandırdı ve kısa saçın ona daha iyi yakıştığını ifade etti. Çocuklarının sağlıklı ve mutlu olduğunu belirten oyuncu, onlarla vakit geçirmenin keyifli olduğunu dile getirdi.

Ayrıca, son zamanlarda setlerin yoğunluğu hakkında da konuşan Tolgahan Sayışman, televizyon sektöründe çalışan birinin büyük bir zaman dilimini setlerde geçirdiğini ifade ederek, kendi yapımcılık kariyerine odaklandığını açıkladı. Oyuncular arasında yaygın olan bir tabiri paylaşarak, "İş bulalım, gerisi önemli değil" dedi.