Tolgahan Sayışman İlginç Yalanlama: "Annem Bile Şaşırmış"

Umre'de bir köşede uyurken görüntülenen kişiye benzetilen Tolgahan Sayışman, o kişinin kendisi olmadığını, hatta annesinin bile şaşırdığını söyledi. Sayışman, oyunculuğu özlediğini ancak çocuklarıyla vakit geçirmeyi tercih ettiğini belirtti.

Yayın Tarihi : 14-11-2025 09:48

Oyuncu Tolgahan Sayışman, Etiler'de objektiflere yansıdı. Sayışman, geçtiğimiz haftalarda yaptığı Umre ziyaretinde bir köşede uyurken görüntülenen kişiyle ilgili konuştu. Ünlü isim, o kişinin kendisi olmadığını söyledi. Sayışman, "Annem bile görünce şaşırmış. İnsanların karıştırması normal" dedi.

"Çok Benziyor, Ben de Şaşırdım"

Tolgahan Sayışman, Umre'de çekilen ve kendisine benzetilen fotoğrafla ilgili açıklama yaptı. Sayışman, benzetmenin gerçekten çok güçlü olduğunu belirtti. Oyuncu, "Çok benziyor, ben de şaşırdım. Detaylı bakmayan birisinin karıştırabileceği bir şey" ifadelerini kullandı.

Oyunculuğu Bırakma Kararını Savundu

Oyunculuğu bırakıp yapımcı olarak kariyerine devam eden Tolgahan Sayışman, oyunculuğu özleyip özlemediği sorusuna da cevap verdi. Sayışman, "Bazen özlüyorum" dedi. Ancak çocuklarıyla vakit geçirme şansına vurgu yaptı. Sayışman, "Çalışma şartlarını görünce 'İyi ki de çocuklarımla vakit geçirme şansı elde ettim' diyorum. 0 - 6 yaş arası önemliymiş" dedi. Sayışman, belki sinemaya bir şeyler yapabileceğini de sözlerine ekledi.

Almeda Abazi İle Mutlu Evliliği Sürüyor

Tolgahan Sayışman, 2017'de Almeda Abazi ile Los Angeles'ta evlenmişti. Çiftin, 2019'da oğlu Efehan, 2022'de ise kızı Alina dünyaya gelmişti.

 

