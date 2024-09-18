Tolgahan Sayışman: Cihangir tehlikeli dalkavuklarla dolu

Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'e Tolgahan Sayışman konuk oldu.

Tolgahan Sayışman: Cihangir tehlikeli dalkavuklarla dolu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-09-2024 18:24

Yapımcılığını BBO Yapım, Mahperi Altun Uçar ve Şafak Bakkalbaşıoğlu'nun üstlendiği, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler, 3. yılıyla ekrana gelmeye devam ediyor.  Ceyda Düvenci, 17 Eylül Salı  günü, Tolgahan Sayışman'ı konuk etti. Tolgahan Sayışman'lı Bambaşka Sohbetler'den öne çıkan başlıklar:

"SOSYAL MEDYADA İNSANLARIN GİRDİĞİ DURUMLARI GÖRÜYORUZ"

"Sosyal medyada görüyorsunuz, insanların girdiği durumların hepsi insanların haddini bilmemesi nedeniyle...  Bu had bilmek öyle bir sert kullanılıyor ki, halk dilinde tehditvari anlaşılıyor, tam tersi güzel cümle, had yani sınırını bilmek, kendini bilmek, aynaya baktığında ben kimin cevabını dürüstçe kendine vermek aslında. Tamam anlıyorum ekonomik şartlar bazı insanları bazı şeylere zorlayabiliyor, hiç lafım yok ama, herkes de her işi yapamıyor. Denemeyin, o işi de basitleştirmeyin... "

 

"CİHANGİR'DE HER MASADA BİR SÜRÜ DALKAVUK VARDI"

"O dönemde çaktırmadan, sizden daha ünlü olmak isteyen bir sürü dalkavuk geliyor. Bu zenginlerin de etrafında çok olur, el öperler, aman paşam vs. O yıllara dönecek olursam; Cihangir önemli bir bölgeydi. Her masada bir ünlü vardı. Etraflarında resme gireyim, bir yönetmenle tanışayım, masaya dahil olayım tipleri mevcuttu. Bütün semti onlar kaplıyordu. O masada sizle ilgili işte onların söyledikleri ve sizi yönlendirmeleri çok tehlikeliydi! Onlara dikkat etmediğiniz zaman hep bir yanlışın içine gidiyordunuz. Geçmişe baktığımda hep bunu görüyorum. Ben de dikkat edemedim, başaramadım. Aydınlanma olmamıştı. Aydınlanmam Almeda ile evlendikten sonra oldu."

 

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