Tolga Sarıtaş'tan Yeniköy Çıkarması: Sabah Erken Saatlerde İş İnsanı Önder Öztarhan ile Görüntülendi!

Türk televizyon ve sinema dünyasının başarılı, yakışıklı ve aranan yüzlerinden biri olan Tolga Sarıtaş başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve samimi halleriyle de magazin gündeminden düşmüyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde İstanbul'un gözde ve sakin semtlerinden biri olan Yeniköy'de objektiflere takıldı. Sabahın erken saatlerinde iş dünyasının tanınan isimlerinden Önder Öztarhan ile bir mekânda kahve eşliğinde koyu bir sohbete dalan ikilinin neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Sabahın Erken Saatlerinde Yeniköy'de Sürpriz Buluşma

Yoğun dizi ve set temposundan fırsat buldukça dostlarıyla vakit geçiren Tolga Sarıtaş haftanın yorgunluğunu İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasına sahip Yeniköy'de atmayı tercih etti. Tanınmış iş insanı Önder Öztarhan ile sabahın erken saatlerinde bir mekânda bir araya gelen ünlü oyuncu günün ilk ışıklarıyla birlikte keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. İkilinin neşeli ve samimi diyalogları çevredeki vatandaşların da dikkatini çekerken magazin kulisleri bu sürpriz dostluk buluşmasının detaylarını konuşmaya başladı.

Basın Mensuplarını Görünce Gülümseyerek Selam Verdi

Yeniköy'deki sakin sabah buluşması sırasında basın mensuplarının objektiflerine yansıyan Tolga Sarıtaş kameraları fark ettiğinde her zamanki centilmen ve güler yüzlü tavrından ödün vermedi. Karşısında muhabirleri görünce rahatsız olmaktan ziyade onlara doğru gülümseyen ve el sallayarak samimi bir selam veren ünlü oyuncu pozitif enerjisiyle bir kez daha takdir topladı. İş insanı Önder Öztarhan ile birlikte sohbetine kaldığı yerden devam eden Sarıtaş neşeli halleriyle objektiflere poz verirken ikilinin bu gizemli ve keyifli buluşması magazin gündeminde günün en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.