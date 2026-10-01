Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın Aşkı Bitti: 2 Yıllık İlişki Tarihe Karıştı!

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın 2 yıllık ilişkisi bitti. Mercan Köşk dizisinin setinde ayrılık kararı alan ikilinin iş arkadaşlığı sürüyor.

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın Aşkı Bitti: 2 Yıllık İlişki Tarihe Karıştı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-10-2026 14:16

Magazin dünyasının en çok konuşulan, örnek gösterilen ve hayran kitlesi tarafından büyük bir beğeniyle takip edilen ünlü oyuncu çifti Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan hakkında üzücü bir haber geldi. Bir süredir dolu dizgin bir ilişki yaşayan ve uyumlarıyla adından sıkça söz ettiren ikilinin iki yıllık birlikteliklerini sessiz sedasız sonlandırdıkları ortaya çıktı. Magazin kulislerine ve set kulislerine sızan bilgilere göre ünlü çiftin ilişkisi noktalandı.

Tarsus Çekimlerinde Yollarını Ayırdılar

ATV ekranlarında cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mercan Köşk dizisinin başrolünü paylaşan Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan set koşturmacası içinde ilişkilerini gözden geçirdi. Edinilen bilgilere göre dizinin çekimlerinin gerçekleştirildiği Tarsus'taki ilk bölümler sırasında aralarındaki ilişkiyi sorgulayan ünlü çift bir araya gelerek karşılıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Ortak bir kararla ilişkilerini bitirme kararı alan ikilinin, bu ayrılığı oldukça olgun ve sakin bir şekilde karşıladığı öğrenildi.

Profesyonellikten Ödün Vermiyorlar: İş Arkadaşlıkları Sürüyor

Özel hayatlarında aldıkları ayrılık kararının ardından set ortamında profesyonelliklerini bozmayan Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan ilişkilerini bitirmelerine rağmen işlerine odaklanmaya devam ediyor. Çekimlerine son hız devam edilen Mercan Köşk dizisinde başrol olarak uyumlarını sürdüren ikili, verdikleri ortak röportajlarda da bu duruma dikkat çekti. Çiftin yakın çevresine ve basına yansıyan açıklamalarda beraber çalışmaktan hâlâ keyif aldıklarına vurgu yapması ve iş arkadaşlıklarını profesyonel bir çizgide tutmaları takdirle karşılandı.

Magazin dünyasında büyük ses getiren bu ayrılık haberi hayranlarını derinden üzse de ikilinin birbirlerine karşı gösterdiği saygılı ve olgun tutum magazin gündeminde günün en çok konuşulan konuları arasına adını yazdırdı. Oyuncuların kariyerlerine ve ortak projelerine nasıl devam edeceği şimdiden büyük bir merakla takip ediliyor.

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