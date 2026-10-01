Aydınlıkevler Sahnesinde Görkemli Kutlama: 150. Temsil Coşkusu Kuliste Yaşandı!

Türk tiyatro sahnesinin en görkemli ve sevilen yapımları arasında yer alan usta oyuncu Demet Akbağ'ın benzersiz performansı ile kaleme aldığı eserlerle tiyatro tarihine damga vuran Yılmaz Erdoğan'ın kalemini aynı sahnede buluşturan Aydınlıkevler dev bir rekora imza attı. Sinema ve tiyatro dünyasını buluşturan BKM imzalı dev prodüksiyon başarı dolu serüveninde unutulmaz bir eşiği geride bırakarak 150. kez sanatseverlerin karşısına çıktı. Beşinci sezonunu muazzam bir coşkuyla sürdüren ekibin bu anlamlı kutlaması hem kuliste hem de sahnede renkli anlara sahne oldu.

Kuliste Coşkulu Kutlama

Oyunun 150. temsiline özel olarak kuliste düzenlenen samimi ve neşeli kutlama tüm ekibin enerjisini zirveye taşıdı. Kulis odasında düzenlenen pasta kesimiyle beşinci sezonun heyecanını taçlandıran oyuncular birbirlerine sarılarak bu büyük gururu paylaştı. Seyircinin yoğun ilgisi sayesinde yıllara meydan okuyan ve kapalı gişe oynamaya devam eden oyunun bu özel gecesinde ekibin mutluluğu gözlerinden okundu.

Yıldız Kadro Sahneyi Salladı

Türk tiyatrosunun taçsız kraliçesi Demet Akbağ'ın başrolünde muhteşem bir performans sergilediği Aydınlıkevler kadrosunda yetenekleri ve sahnede yarattıkları sinerjiyle parlayan Salih Bademci, Burak Dakak ve Hazal Subaşı gibi sevilen isimler yer alıyor. Genç yetenekleri ve usta isimleri harmanlayan güçlü kadro 150. oyun performansıyla izleyicilerden yine ayakta alkış aldı.

BKM yapımcılığında sahnelenen bu özel geceyi izlemeye gelenler arasında Türk müziğinin efsanevi ismi Nükhet Duru ile magazin dünyasının ve cemiyet hayatının tanınan simalarından Ebru Şallı da vardı. Salonu dolduran yüzlerce tiyatroseverle birlikte oyunu büyük bir keyifle izleyen ünlü isimler perde sonrasında kulise geçerek ekibin mutluluğuna ortak oldu ve oyuncuları tek tek tebrik etti.

Anadolu'nun Sıcak Hikâyesi Tiyatroda Yaşıyor

Geçmişin nostaljik atmosferini mahalle kültürünü ve insan ilişkilerini mizahi ve bir o kadar da dokunaklı bir dille sahneye taşıyan Aydınlıkevler Türkiye turuna ve kapalı gişe oynamaya devam ediyor. Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden dökülen repliklerin Demet Akbağ ve ekibinin usta yorumuyla hayat bulduğu bu dev yapım 150. oyunuyla birlikte Türk tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdırmaya devam ederken önümüzdeki sezonda da sahnelerin en iddialı yapımı olacağının sinyallerini verdi.