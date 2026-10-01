Timuçin Esen 20 Yıl Sonra Tiyatroya Dönüyor: Funda Eryiğit ile Aynı Sahnede Buluşuyor!

Türk tiyatro ve sinema dünyasında adeta deprem etkisi yaratacak dev bir yapım izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor resmen!

Dünya tiyatrosunun en vizyoner yönetmenlerinden Thomas Ostermeier kariyerinde ilk kez Türkiye'de bir oyun yönetmek üzere kolları sıvadı açıkçası. Maja Zade'nin kaleme aldığı usta oyuncu Timuçin Esen'in titiz çevirisiyle Türkçeye kazandırılan Değişim / Dönüşüm sanat dünyasının iki dev ismi Timuçin Esen ile Funda Eryiğit'i aynı sahnede buluşturuyor. Uzun yıllardır tiyatro sahnesinden uzak kalan Timuçin Esen'in bu projeyle sahnelere muhteşem dönüşü sanat camiasında büyük bir heyecan yarattı haliyle.

Zorlu PSM'de Dev Prömiyer İçin Geri Sayım!

Tatlı Ekşi Tiyatro, PMPEX ve Antitez Sahne Sanatları'nın ortaklığında hayata geçirilen oyunun provaları Temmuz ayında Bodrum'da başlamıştı zaten. Şimdilerde İstanbul'da son rötuşları yapılan yapım 3 Kasım'da Zorlu PSM'de muhteşem bir prömiyerle perdesini açacak. İlk kez 2004'te Schaubühne Berlin'de sahnelenen bu köklü eser yıllar sonra Türk seyircisiyle kucaklaşmaya hazırlanıyor.

Evlilikte Sert Hesaplaşma: Maskeler Tek Tek Düşüyor!

Dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen ama kapalı kapılar ardında fırtınalar koparan evli bir çiftin hikayesini merkeze alan oyun izleyiciyi bizzat kendi hayatını sorgulamaya davet ediyor.

Hikayede Funda Eryiğit (Mine) seçim kampanyasındaki hırslı bir siyasetçiyi canlandırırken Timuçin Esen (Tarık) ise avukatlığı bırakıp öğretmenliğe geçen ve bağımlılık geçmişiyle boğuşan bir adama hayat veriyor. Sıradan başlayan bir gün saklanan sırların dökülmesiyle evliliği ve tüm değerleri masaya yatıran sert bir hesaplaşmaya dönüşüyor desek yeridir.

İki Oyuncu Tam 22 Farklı Karakter!

Oyunun en ezber bozan ve sınırları zorlayan detayı ise şüphesiz kurgusu! Timuçin Esen ve Funda Eryiğit ana karakterlerinin yanı sıra hikayedeki tüm yan figürleri de sırtlayarak toplam 22 farklı karakteri sadece iki kişiyle sahneye taşıyacak bile.

"Dünyayı değiştirmeye çalışırken insan kendisini nasıl kaybetmez?"

"Başarı ile başarısızlık arasındaki o ince çizgi nereden geçer?"

Sevgi, sadakat, güç ve vicdan arasında sıkışan iki insanı gözler önüne seren bu dev prodüksiyon mizah ile gerilimi ustaca harmanlayarak sezonun en çok konuşulacak tiyatro olayı olmaya aday. Bakalım usta yönetmen Ostermeier ve dev kadro 3 Kasım gecesi Zorlu PSM'yi nasıl sallayacak...