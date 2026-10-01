Afra Saraçoğlu Sessizliğini Bozdu: "Kan ve İdrarım Temiz Yasadışı Madde Kullanmadım!"

Magazin gündemini sarsan dev yasaklı madde soruşturmasında adı geçen güzel oyuncu Afra Saraçoğlu Adli Tıp Kurumu raporunun ortaya çıkmasının ardından sessizliğini bozdu!

Fransa'dayken hakkındaki süreçten haberdar olup ilk uçakla Türkiye'ye dönen ve havalimanında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından son derece net ve şeffaf bir açıklama yayınladı.

Saçtaki İzin Sebebi Pasif Maruziyet

Adli Tıp raporunun dosyaya eklenmesiyle birlikte kamuoyunu bilgilendiren Afra Saraçoğlu sürecin başından beri adli makamlarla tam bir iş birliği içinde olduğunu belirtti. Evinde yapılan aramalarda hiçbir suç unsuruna rastlanmadığının altını çizen güzel oyuncu rapordaki saç analizi detayını ve test sonuçlarını şu sözlerle açıkladı:

"Soruşturmayı öğrenir öğrenmez yurt dışı seyahatimi yarıda kesip kendi rızamla ülkeme döndüm. Belirtmek isterim ki evimde yapılan aramalarda en ufak bir yasa dışı madde bulunmamıştır. Ancak hiç beklemediğim şekilde saç teli analizimde bir madde bulgusuna rastlandığı iletildi. Uzmanlardan öğrendiğim kadarıyla saç dış etkenlere çok açık bir yapı. Mesleğim gereği katıldığım kalabalık ortamlarda farkında olmadan pasif maruziyet veya temas yoluyla bu tür izler kalabiliyormuş. Nitekim kan ve idrar testlerimin tertemiz çıkması zaten kullanıcı olmadığımı kanıtlıyor."

"Böyle Bir Konuyla Gündem Olduğum İçin Özür Dilerim"

Hayatında yasa dışı maddelere asla yer olmadığını ve bu tarz bir iddiayla anılmaktan büyük üzüntü duyduğunu vurgulayan Saraçoğlu süreç boyunca profesyonel yaklaşan jandarma ekiplerine ve adli makamlara da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Kendisini bu zorlu süreçte yalnız bırakmayan hayranlarına minnettar olduğunu belirten ünlü oyuncunun bu samimi çıkışı sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.