Hayko Cepkin Aydın'ın Vergi Rekortmenleri Arasında: Ünlü Rock'çı İlk 100'e Girdi!

Türk rock müziğinin kendine has tarzı, güçlü vokalleri ve sahne performanslarıyla olduğu kadar sosyal sorumluluk projeleri ve doğayla iç içe yaşamıyla da adından sıkça söz ettiren ismi Hayko Cepkin bu kez müzik çalışmalarıyla değil gurur verici bir finansal başarıyla gündeme geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir şekilde Kuşadası'nda yaşamını sürdüren ünlü sanatçı Aydın Defterdarlığı tarafından açıklanan resmi vergi rekortmenleri listesine adını yazdırmayı başardı.

Aydın Genelinde İlk 100 Mükellef Arasında Yer Aldı

"Bağımsız Müzisyen, Ses Sanatçısı, Konuşmacı, Sunucuların Faaliyetleri" alanında vergi mükellefi olan Hayko Cepkin'e yapılan resmi değerlendirmeler sonucunda 4 milyon 17 bin 346 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Sanatçının kazandığı gelir üzerinden ödediği bu yüksek vergi rakamı resmi kayıtlara başarıyla geçti.

Aydın Defterdarlığı tarafından duyurulan vergi rekortmenleri sıralamasında kentin en yüksek gelir vergisi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefi arasında yer almayı başaran Hayko Cepkin listede 97. sırada kendine yer buldu. Kuşadası'ndaki sakin yaşamının yanı sıra işine olan bağlılığı ve mali sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi hayranları tarafından takdirle karşılandı.

50. Yaşında Sahneleri Bırakma Kararı Almıştı

Müzik kariyerindeki başarılarını mali alandaki bu resmi dereceyle taçlandıran ünlü rock sanatçısı geçtiğimiz aylarda yaptığı sıra dışı ve bir o kadar da çok konuşulan açıklamasıyla sevenlerini üzmüştü. Sanat hayatına dair gelecekteki planlarını paylaşan Cepkin 50'nci yaşına gireceği 11 Mart 2028 tarihi itibarıyla mevcut sahne ve konser konseptini sonlandıracağını duyurmuştu. "Kariyerleri doğru yerde doğru zamanda bırakmak gerekiyor" diyerek hayranlarına seslenen usta sanatçı o tarihe kadar vereceği konserlerin büyük bir kısmının final niteliği taşıyacağını ifade etmişti.

Kuşadası'ndaki doğayla iç içe yaşamını sürdürürken bir yandan da müziğe olan tutkusundan ödün vermeyen Hayko Cepkin hem vergi rekortmenleri listesindeki gurur dolu başarısıyla hem de benzersiz sanat anlayışıyla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.