Tolga Sarıtaş'lı Teşkilat'tan ilk görüntüler geldi

TRT 1’de yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı, milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ beşinci sezonunda Altay’dan Tuna’ya adlı yepyeni hikayesi ile ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Tolga Sarıtaş’ın Altay karakteri ile dahil olduğu ve bugüne kadar birbirinden başarılı operasyonları soluksuz izlenecek şekilde ekrana getiren ‘Teşkilat’, Altay’dan Tuna’ya yeni sezonunda bambaşka gerçeklerin kapısını aralayacak.

Teşkilat, beşinci sezonuyla yakın TRT 1’de.