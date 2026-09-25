Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’tan Kalpleri Eriten Poz!

Oyuncu Tolga Sarıtaş ile modacı eşi Zeynep Mayruk evlilikleriyle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift bu kez sosyal medyada paylaştıkları romantik pozlarla takipçilerinin karşısına çıktı. Samimi halleri kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Aşkları Düğünle Taçlandı

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk’un aşkı 28 Haziran 2024’te Çeşme’de gerçekleşen görkemli düğünle evliliğe taşındı. Çiftin bu özel gününde aileleri ve yakın dostları da yanlarındaydı.

Yaz sezonunun en çok konuşulan düğünlerinden biri olan organizasyonun ardından ikili evlilik hayatlarından yaptıkları paylaşımlarla da takipçilerinin ilgisini çekmeye devam etti. Özellikle birbirlerine olan sevgilerini gözler önüne seren kareleri sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

Ali Bebek Mutluluğu İkiye Katladı

Çiftin evlilik heyecanı çok geçmeden bambaşka bir mutlulukla taçlandı. Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk bir süre sonra bebek beklediklerini duyurarak hayranlarına güzel haberi verdi.

Heyecanlı bekleyişin ardından çift 19 Eylül 2025’te ilk çocukları Ali’yi kucaklarına aldı. Böylece çiftin hayatında yeni ve oldukça özel bir dönem başlamış oldu.

Romantik Pozları Beğeni Yağmuruna Tutuldu

Geçtiğimiz günlerde evliliklerinin ikinci yıl dönümünü kutlayan Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk mutluluklarını sosyal medya paylaşımlarıyla da göstermeyi sürdürüyor.

Son olarak birlikte verdikleri aşk dolu pozları takipçileriyle paylaşan çift samimi görüntüleriyle yine ilgi odağı oldu. Evliliklerinin yanı sıra oğulları Ali ile yaşadıkları güzel anları da zaman zaman paylaşan ikili aile hayatlarıyla da dikkat çekiyor.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’un son karesi ise takipçilerinden peş peşe beğeni ve güzel yorumlar aldı. Çiftin mutluluğu sosyal medyada bir kez daha gözler önüne serildi.