Anne Yarısı’nda Büyük Gerilim! “Bunu Normalleştirmeyin”

NOW’ın yeni dizisi Anne Yarısı daha ikinci bölümünde sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin yayınlanan ikinci bölüm ikinci fragmanında Ali ve Zeynep arasındaki yakınlaşma ihtimali dikkat çekince izleyiciler ikiye bölündü. Bazı seyirciler bu ilişkinin gerçekleşmesini isterken bazıları ise “Enişte-baldız ilişkisi istemiyoruz” diyerek senaristlere tepki gösterdi.

Fragmandaki Yakınlaşma Tepki Çekti

Başrollerinde Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu’nun yer aldığı Anne Yarısı Kapadokya’da geçen hikâyesiyle aile bağlarını geçmişte saklanan sırları ve velayet mücadelesini ekrana taşıyor.

İkinci bölümün ikinci fragmanında ise Ali ve Zeynep arasındaki yakınlaşma ihtimali öne çıktı. Fragmanı gören bazı izleyiciler iki karakter arasında romantik bir ilişki kurulacağı düşüncesiyle sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

“Enişte baldız ilişkisi yazmayın”, “Enişte baldız ilişkisi istemiyoruz” ve “Bu durumu normalleştirmeyin” yorumları kısa sürede dikkat çekti.

İzleyiciler Bu Kez İkiye Bölündü

Fakat herkes bu ihtimale tepki göstermedi. Bazı seyirciler ise Ali ve Zeynep’in birlikte olmasını istedi. Özellikle ikilinin uyumunu beğenen izleyiciler sosyal medyada bu yönde yorumlar yaptı.

Yani dizinin daha ikinci bölümünde izleyiciler arasında ciddi bir fikir ayrılığı oluşmuş durumda. Bakalım senaryo ilerledikçe Ali ve Zeynep arasında gerçekten romantik bir yakınlaşma yaşanacak mı?

“Kim Vuruldu?” Sorusu Gündemde

Fragmanın bir diğer dikkat çeken noktası ise “Kim vuruldu?” sorusu oldu. İlk tanıtımda kayıp Ege’nin bulunmasıyla yaşanan gelişmeler öne çıkarken yeni fragmanda karakterler arasındaki gerilimin iyice yükseldiği görülüyor.

Öte yandan dizinin ilk bölümlerinden sonra bazı izleyiciler Anne Yarısı’nı Uzak Şehir’e de benzetmişti. Şimdi ise gözler Ali ve Zeynep’in hikâyesinde. Sekiz yıl önce yaşanan büyük kayıp velayet mücadelesi ve aile sırları derken dizide sular kolay kolay durulacağa benzemiyor.