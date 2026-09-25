Anne Yarısı’nda Büyük Gerilim! “Bunu Normalleştirmeyin”

Anne Yarısı’nın yeni fragmanında Ali ve Zeynep arasındaki yakınlaşma dikkat çekti. Enişte-baldız ilişkisi ihtimali sosyal medyada tepki toplarken izleyici ikiye bölündü.

Anne Yarısı’nda Büyük Gerilim! “Bunu Normalleştirmeyin”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-09-2026 20:51

NOW’ın yeni dizisi Anne Yarısı daha ikinci bölümünde sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin yayınlanan ikinci bölüm ikinci fragmanında Ali ve Zeynep arasındaki yakınlaşma ihtimali dikkat çekince izleyiciler ikiye bölündü. Bazı seyirciler bu ilişkinin gerçekleşmesini isterken bazıları ise “Enişte-baldız ilişkisi istemiyoruz” diyerek senaristlere tepki gösterdi.

Fragmandaki Yakınlaşma Tepki Çekti

Başrollerinde Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu’nun yer aldığı Anne Yarısı Kapadokya’da geçen hikâyesiyle aile bağlarını geçmişte saklanan sırları ve velayet mücadelesini ekrana taşıyor.

İkinci bölümün ikinci fragmanında ise Ali ve Zeynep arasındaki yakınlaşma ihtimali öne çıktı. Fragmanı gören bazı izleyiciler iki karakter arasında romantik bir ilişki kurulacağı düşüncesiyle sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

“Enişte baldız ilişkisi yazmayın”, “Enişte baldız ilişkisi istemiyoruz” ve “Bu durumu normalleştirmeyin” yorumları kısa sürede dikkat çekti.

İzleyiciler Bu Kez İkiye Bölündü

Fakat herkes bu ihtimale tepki göstermedi. Bazı seyirciler ise Ali ve Zeynep’in birlikte olmasını istedi. Özellikle ikilinin uyumunu beğenen izleyiciler sosyal medyada bu yönde yorumlar yaptı.

Yani dizinin daha ikinci bölümünde izleyiciler arasında ciddi bir fikir ayrılığı oluşmuş durumda. Bakalım senaryo ilerledikçe Ali ve Zeynep arasında gerçekten romantik bir yakınlaşma yaşanacak mı?

“Kim Vuruldu?” Sorusu Gündemde

Fragmanın bir diğer dikkat çeken noktası ise “Kim vuruldu?” sorusu oldu. İlk tanıtımda kayıp Ege’nin bulunmasıyla yaşanan gelişmeler öne çıkarken yeni fragmanda karakterler arasındaki gerilimin iyice yükseldiği görülüyor.

Öte yandan dizinin ilk bölümlerinden sonra bazı izleyiciler Anne Yarısı’nı Uzak Şehir’e de benzetmişti. Şimdi ise gözler Ali ve Zeynep’in hikâyesinde. Sekiz yıl önce yaşanan büyük kayıp velayet mücadelesi ve aile sırları derken dizide sular kolay kolay durulacağa benzemiyor.

Benzer Haberler
Derya Uluğ Saçlarını Kestirdi! Yeni İmajı Sosyal Medyayı İkiye Böldü Derya Uluğ Saçlarını Kestirdi! Yeni İmajı Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Hande Erçel Peş Peşe Paylaştı: Siyahlar İçindeki Pozları Beğeni Yağmuruna Tutuldu! Hande Erçel Peş Peşe Paylaştı: Siyahlar İçindeki Pozları Beğeni Yağmuruna Tutuldu!
Hazar Ergüçlü'den Yıllar Sonra Gelen Medcezir İtirafı Hazar Ergüçlü'den Yıllar Sonra Gelen Medcezir İtirafı
Beren Saat'e Dev Teklif: 2 Milyon Verenler Var! Beren Saat'e Dev Teklif: 2 Milyon Verenler Var!
Halit Özgür Sarı, Neslihan Atagül'ün Partneri Oldu: Kaderin Cilvesi Geliyor! Halit Özgür Sarı, Neslihan Atagül'ün Partneri Oldu: Kaderin Cilvesi Geliyor!
Arzu Sabancı'nın Hesabındaki Arzu Sabancı'nın Hesabındaki "Ekmek ve Çayla Büyüdük" Paylaşımı Dikkat Çekti
ÇOK OKUNANLAR
Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem:
  • 22-09-2026 13:29

Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem: "Arıyorlar Ama Devamı Gelmiyor!"

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!
  • 22-09-2026 10:14

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım:
  • 23-09-2026 13:08

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım: "Stressiz İşe Girdim!"

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı
  • 20-09-2026 18:21

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!
  • 23-09-2026 11:28

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!