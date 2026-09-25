Cenk Torun 52 Yaşında Sırrını Açıkladı! “İlk İnsan Gibi”

Çılgın Bediş dizisinde hayat verdiği Oktay karakteriyle hafızalara kazınan Cenk Torun yıllar geçmesine rağmen formundan hiçbir şey kaybetmedi. 52 yaşındaki oyuncu fit görüntüsünü nasıl koruduğunu anlattı. Düzenli spor yaptığını söyleyen Torun asıl işin mutfakta bittiğini de açıkça dile getirdi.

Formunu Spor ve Beslenmeyle Koruyor

Son olarak Esaret dizisinde Orhun Demirhanlı karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cenk Torun katıldığı bir etkinlikte kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. “Yakışıklılığınızın sırrı nedir?” sorusuna önce esprili bir cevap veren oyuncu ardından formunu nasıl koruduğunu anlattı.

Torun’a göre işin sırrı öyle tek bir mucize yöntemde değil. Düzenli sporun yanında ne yediğine de dikkat ediyor. Özellikle beslenme konusunda oldukça disiplinli olduğunu söyleyen oyuncu yıllardır bu düzenden vazgeçmediğini belirtti.

Herkes Hamburger Yerken O Tavuk-Pilav Yiyor

Cenk Torun’un yemek tercihleri ise gerçekten dikkat çekici. Çevresindekiler hamburger ve pizza yerken kendisinin tavuk-pilav tercih ettiğini söyleyen oyuncu bu durumu oldukça renkli bir ifadeyle anlattı.

“İlk insan gibi besleniyorum kardeşim” diyen Torun karbonhidrat tercihini pilavdan yana kullandığını belirtti. Yani onun için menü oldukça sade: Tavuk pilav ve mümkün olduğunca doğal beslenme.

Tatlıyı Tamamen Bırakmış

Oyuncunun formunu korumak için yaptığı en büyük fedakârlıklardan biri ise tatlıdan uzak durmak. Şekerli yiyecekleri hayatından çıkardığını söyleyen Torun “Tatlı yok, bir şey yok” diyerek bu konudaki disiplinini anlattı.

52 yaşında hâlâ fit görüntüsüyle dikkat çeken Cenk Torun’un açıklamaları “Formun sırrı ne?” diye merak edenlere de kendi yöntemini göstermiş oldu. Anlaşılan o ki Torun için düzenli spor kadar sofradaki seçimler de önemli.