Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk geccelerde

Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş ve ünlü modacı Zeynep Mayruk, geçtiğimiz haziran ayında İzmir Çeşme'de düzenlenen bir düğünle dünyaevine girmişti. Uzun süreli ilişkilerini evlilikle taçlandıran çift, önceki gece Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Tolga Sarıtaş, 'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Güneşin Kızları' ve 'Kayıp Şehir' gibi sevilen dizilerdeki başarılı performansıyla tanınırken, Zeynep Mayruk ise moda dünyasında adından söz ettiriyor. Ünlü çift, geçtiğimiz Şubat ayında ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle nişanlanmış, Tolga Sarıtaş'ın Sevgililer Günü'nde yaptığı evlilik teklifiyle büyük beğeni toplamıştı.

Yeni evli çift, gece yarısı Etiler'deki mekan çıkışında basın mensuplarının sorularına yanıt vermemeyi tercih etti. Sessiz kalan Sarıtaş ve Mayruk, şoförlü bir araca binerek hızla oradan ayrıldı.