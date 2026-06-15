Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk Çiftinden Engin Akyürek'e Sürpriz

Engin Akyürek yeni kitabı İsimsiz'i imzaladı. Tolga Sarıtaş'ın ailesiyle katıldığı günde kitabın gelirinin Darüşşafaka'ya bağışlanacağı açıklandı.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk Çiftinden Engin Akyürek'e Sürpriz
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-06-2026 10:04

Hem oyunculuğu hem de kalemiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Engin Akyürek edebiyat dünyasındaki yürüyüşüne anlamlı bir projeyle devam ediyor. Yeni kitabı İsimsiz ile okurlarının karşısına çıkan başarılı aktörün düzenlediği imza gününde hem izdiham yaşandı hem de duygu dolu anlar kaydedildi. Engin Akyürek Bağdat Caddesi'nde bulunan bir kitapçıda yeni kitabı İsimsiz'i imzaladı. Etkinliğe ilgi büyüktü. Engin Akyürek'in sevenleri uzun kuyruklar oluşturdu.

Sarıtaş Ailesinden Minik Ali ile Sürpriz Ziyaret

Edebiyat dünyasını buluşturan bu özel günün en dikkat çeken anları ise sanat dünyasından gelen sürpriz konuklarla yaşandı. Akyürek'in yakın dostu ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş arkadaşını bu gurur gününde yalnız bırakmadı. İmza gününe katılan sürpriz bir konuk da vardı. Sarıtaş eşi Zeynep Mayruk ve minik oğulları Ali'yle birlikte Engin Akyürek'in etkinliğine katıldı.

Baba-Oğulun Sempatik Halleri İlgi Odağı Oldu

Geçtiğimiz yıl modacı Zeynep Mayruk'la dünyaevine giren ve yakın zamanda ilk kez babalık heyecanı yaşayan Tolga Sarıtaş oğlu Ali'yi de kucağına alarak imza alanına getirdi. Etkinlikte objektiflere yansıyan baba-oğul samimi halleriyle büyük ilgi gördü. Kitapçıyı dolduran hayranlar ve basın mensupları Tolga Sarıtaş ile minik Ali'nin bu sevimli ve sıcak anlarını hayranlıkla takip etti.

Örnek Davranış: Tüm Gelir Darüşşafaka'ya!

Engin Akyürek imza gününde sadece edebiyatseverlerin kalbine dokunmakla kalmadı sergilediği toplumsal duyarlılıkla bir kez daha takdir topladı. Başarılı sanatçı yeni eserinin kazancını geleceğe yatırım olarak çocuklara adadı. Ayrıca Engin Akyürek İsimsiz kitabının telif gelirlerini Darüşşafaka'ya bağışladığını açıkladı. 

 

 

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