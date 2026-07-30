Rober Hatemo Çocukluk Travmasını Anlattı: "Babam Çorabını Çıkarıp Ayağını Ağzıma Soktu!"

Türk pop müziğinin kendine has tarzıyla tanınan ismi Rober Hatemo konuk olduğu programda çocukluk yıllarına dair anlattıklarıyla herkesi şoke etti. Uzun yıllardır mücadele ettiği tırnak yeme alışkanlığının arkasındaki nedeni ararken geçmişiyle yüzleşen ünlü şarkıcı babasıyla yaşadığı travmatik anı ilk kez paylaştı.

Anlattığı detaylar dinleyenlerin tüylerini ürpertti açıkçası.

Bir Tek Tırnak Yemeyi Yok Edemedim

Emel Özuğur'un YouTube programına katılan Rober Hatemo hayatındaki pek çok psikolojik engeli ve problemi zamanla aştığını ama bir türlü tırnak yemekten vazgeçemediğini söyledi. Bu durumun derinine inip nedeni üzerine kafa yorduğunu belirten ünlü popçu çocukluğunda babasından gördüğü ağır şiddetin izlerini hala taşıdığını gözler önüne serdi.

Çocukken tırnak yediği sırada babasından gördüğü o sert ve rencide edici tepkiyi anlatan Hatemo içini şu sözlerle döktü:

"Her şeyi iyileştirdiğimi düşünüyorum bir tırnak yemeyi yok edemedim. Geçen 'Niye yapamadım?' diye düşündüm. Babam ben tırnak yiyorum diye çorabını çıkarıp ayağını ağzıma soktu. 'Bunları da ye' dedi. Onurum kırıldı."

Onurum Kırıldı Sözleri Sosyal Medyayı Salladı

Yıllar geçmesine rağmen çocukluk gururunun nasıl zedelendiğini bu sözlerle aktaran ünlü şarkıcının açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İzleyenlerin yüreğini burkan bu itirafın ardından sosyal medyada Rober Hatemo'ya destek mesajları yağdı. Takipçileri ve sevenleri ünlü sanatçının yaşadığı bu travmayı cesaretle paylaşmasını takdir ederken çocukluk travmalarının insan hayatındaki izlerine dikkat çekti.