Çağla Şikel Fit Görünümünü Buna Borçluymuş

Projeleriyle ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Çağla Şikel, sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla bir kez daha dikkat çekti. Beslenme düzenine dair samimi açıklamalarda bulunan ünlü model ve sunucu, sevdiği bazı yiyecekleri bile oldukça sınırlı tükettiğini söyledi.

Katı Bir Diyet Yerine Disiplinli Bir Düzen

Çağla Şikel, yıllardır koruduğu fit görünümünün arkasında tek bir mucize olmadığını her fırsatta dile getiriyor. Düzenli spor yapmayı ve kontrollü beslenmeyi günlük yaşamının bir parçası hâline getirmiş durumda.

Şikel, beslenme alışkanlıklarını anlatırken sevdiği yiyeceklerden tamamen vazgeçmediğini ancak tüketim sıklığını azalttığını ifade ediyor. Pişiyi yılda yalnızca iki kez yediğini belirten ünlü sunucu, beslenme düzeninde ara sıra küçük kaçamaklara da yer verdiğini söylüyor.

Kahvaltı Tercihleri Uzun Süredir Konuşuluyor

Çağla Şikel'in sosyal medya hesabından paylaştığı kahvaltılar daha önce de geniş yankı uyandırmıştı. Özellikle yalnızca çiğ kuruyemiş ve meyvelerden oluşan kahvaltı paylaşımı, takipçileri arasında uzun süre tartışılmıştı.

Daha sonraki paylaşımlarındaysa ejder meyvesi, avokado ezmesi, böğürtlen, yaban mersini ve cevizden oluşan daha renkli bir kahvaltı tabağına yer verdi. Çeşitlilik beğeni toplasa da porsiyonların küçük olması sosyal medyada farklı yorumlara neden olmuştu.

Sade Beslenmeyi Benimsiyor

Aç uyandığı günlerde haftada bir veya iki kez kahvaltı yaptığını söyleyen ünlü isim, bazı günler çiya tohumu ve muz tükettiğini, bazı günlerde yumurtayı tercih ettiğini açıklamıştı.

Akşam öğünlerinde de daha hafif seçimler yapan Şikel, zaman zaman kendisi için hazırladığı tabakları takipçileriyle paylaşıyor. Düzenli egzersizle desteklediği beslenme alışkanlığının, yıllardır koruduğu formunda önemli bir rol oynadığı düşünülüyor.

Sağlıklı Yaşam Tarzından Taviz Vermiyor

Sosyal medya paylaşımları zaman zaman tartışma yaratsa da Çağla Şikel, sağlıklı yaşam konusundaki disiplininden ödün vermiyor. Dengeli beslenmeyi ve düzenli hareket etmeyi yaşam biçimi olarak sürdürürken sevdiği yiyecekleri tamamen hayatından çıkarmak yerine ölçülü tüketmeyi tercih ediyor. Bu yaklaşımıyla hem fit görünümünü koruyor hem sağlıklı yaşam konusunda takipçilerine ilham vermeyi sürdürüyor.