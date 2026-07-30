Çağla Şikel Fit Görünümünü Buna Borçluymuş

Çağla Şikel beslenme düzeniyle ve fit görünümüyle gündemden düşmüyor. Sağlığını ve fiziğini korumak için sevdiği yiyecekleri bile ölçülü tüketiyor.

Çağla Şikel Fit Görünümünü Buna Borçluymuş
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-07-2026 15:38

Projeleriyle ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Çağla Şikel, sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla bir kez daha dikkat çekti. Beslenme düzenine dair samimi açıklamalarda bulunan ünlü model ve sunucu, sevdiği bazı yiyecekleri bile oldukça sınırlı tükettiğini söyledi.

Katı Bir Diyet Yerine Disiplinli Bir Düzen

Çağla Şikel, yıllardır koruduğu fit görünümünün arkasında tek bir mucize olmadığını her fırsatta dile getiriyor. Düzenli spor yapmayı ve kontrollü beslenmeyi günlük yaşamının bir parçası hâline getirmiş durumda.

Şikel, beslenme alışkanlıklarını anlatırken sevdiği yiyeceklerden tamamen vazgeçmediğini ancak tüketim sıklığını azalttığını ifade ediyor. Pişiyi yılda yalnızca iki kez yediğini belirten ünlü sunucu, beslenme düzeninde ara sıra küçük kaçamaklara da yer verdiğini söylüyor.

 

Kahvaltı Tercihleri Uzun Süredir Konuşuluyor

Çağla Şikel'in sosyal medya hesabından paylaştığı kahvaltılar daha önce de geniş yankı uyandırmıştı. Özellikle yalnızca çiğ kuruyemiş ve meyvelerden oluşan kahvaltı paylaşımı, takipçileri arasında uzun süre tartışılmıştı.

Daha sonraki paylaşımlarındaysa ejder meyvesi, avokado ezmesi, böğürtlen, yaban mersini ve cevizden oluşan daha renkli bir kahvaltı tabağına yer verdi. Çeşitlilik beğeni toplasa da porsiyonların küçük olması sosyal medyada farklı yorumlara neden olmuştu.

Sade Beslenmeyi Benimsiyor

Aç uyandığı günlerde haftada bir veya iki kez kahvaltı yaptığını söyleyen ünlü isim, bazı günler çiya tohumu ve muz tükettiğini, bazı günlerde yumurtayı tercih ettiğini açıklamıştı.

Akşam öğünlerinde de daha hafif seçimler yapan Şikel, zaman zaman kendisi için hazırladığı tabakları takipçileriyle paylaşıyor. Düzenli egzersizle desteklediği beslenme alışkanlığının, yıllardır koruduğu formunda önemli bir rol oynadığı düşünülüyor.

 

Sağlıklı Yaşam Tarzından Taviz Vermiyor

Sosyal medya paylaşımları zaman zaman tartışma yaratsa da Çağla Şikel, sağlıklı yaşam konusundaki disiplininden ödün vermiyor. Dengeli beslenmeyi ve düzenli hareket etmeyi yaşam biçimi olarak sürdürürken sevdiği yiyecekleri tamamen hayatından çıkarmak yerine ölçülü tüketmeyi tercih ediyor. Bu yaklaşımıyla hem fit görünümünü koruyor hem sağlıklı yaşam konusunda takipçilerine ilham vermeyi sürdürüyor.

 

Benzer Haberler
GORA 4 GORA Setinden Yeni Kareler Geldi! Cem Yılmaz Aksiyon Sahnelerini Paylaştı! GORA 4 GORA Setinden Yeni Kareler Geldi! Cem Yılmaz Aksiyon Sahnelerini Paylaştı!
Ömür Gedik ve Doğuş'tan İstanbul'da Unutulmaz Gece! Sahnede Gamsız Rüzgarı! Ömür Gedik ve Doğuş'tan İstanbul'da Unutulmaz Gece! Sahnede Gamsız Rüzgarı!
Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede! Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!
Ebru Yaşar'dan Müzik Dünyasına Dev Proje! Akustik Serinin İlk Şarkısı Elini Ver Yayınlandı! Ebru Yaşar'dan Müzik Dünyasına Dev Proje! Akustik Serinin İlk Şarkısı Elini Ver Yayınlandı!
Rober Hatemo Çocukluk Travmasını Anlattı: Rober Hatemo Çocukluk Travmasını Anlattı: "Babam Çorabını Çıkarıp Ayağını Ağzıma Soktu!"
Burak Tozkoparan Hamal Dizisiyle Dönüyor! Oktay Kaynarca Ve Fahriye Evcen'li Kadroya Dev Transfer! Burak Tozkoparan Hamal Dizisiyle Dönüyor! Oktay Kaynarca Ve Fahriye Evcen'li Kadroya Dev Transfer!
ÇOK OKUNANLAR
Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!
  • 29-07-2026 12:02

Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!

Fatih Ürek'in Ablası Selvi Ürek Gerçek Mal Varlığını Açıkladı
  • 25-07-2026 14:01

Fatih Ürek'in Ablası Selvi Ürek Gerçek Mal Varlığını Açıkladı

Alperen Şengün'den Milyonluk Jest! Herkes Aynı Soruyu Soruyor
  • 28-07-2026 18:41

Alperen Şengün'den Milyonluk Jest! Herkes Aynı Soruyu Soruyor

Elit Andaç Çam Kararını Verdi! İddialı Dizi Tuzlu Kahve'nin Kadrosuna Katıldı!
  • 30-07-2026 11:48

Elit Andaç Çam Kararını Verdi! İddialı Dizi Tuzlu Kahve'nin Kadrosuna Katıldı!

Cüneyt Özdemir ve Hayko Cepkin X'te Kavgaya Tutuştu! Adliye Önündeki Gerginlik Sosyal Medyayı Salladı!
  • 29-07-2026 13:11

Cüneyt Özdemir ve Hayko Cepkin X'te Kavgaya Tutuştu! Adliye Önündeki Gerginlik Sosyal Medyayı Salladı!