Ömür Gedik ve Doğuş'tan İstanbul'da Unutulmaz Gece! Sahnede Gamsız Rüzgarı!

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Ömür Gedik ile 90'lardan günümüze unutulmaz hitlere imza atan Doğuş önceki akşam İstanbul'da müzikseverlerle bir araya geldi. Heyecanla beklenen konserde dinleyicilerinin karşısına çıkan ünlü ikili geniş repertuvarları ve peş peşe seslendirdikleri popüler şarkılarıyla müzik dolu, tempolu bir geceye imza attı.

Sahnedeki Uyum Dinleyicilerden Tam Not Aldı

Ömür Gedik ve Doğuş’tan Aynı Sahnede “Gamsız” Düeti



Ömür Gedik ve Doğuş, önceki akşam İstanbul Vadi Jolly Joker sahnesinde müzikseverlerle buluştu. Konserde sevilen şarkılarını seslendiren iki sanatçı, repertuvarlarıyla dinleyicilere müzik dolu anlar yaşattı. pic.twitter.com/xysGaildwo — cemiyet kulis (@cemiyetkulis) July 30, 2026

Yoğun bir seyirci katılımıyla gerçekleşen konserde Ömür Gedik ve Doğuş'un sahne enerjisi ve yakaladığı uyum dikkatlerden kaçmadı. Müzikseverlerin saatler öncesinden doldurduğu mekanda ikili performansları boyunca salondaki coşkuyu bir an olsun düşürmedi. Seyircilerin tüm şarkılara dev bir koro halinde eşlik ettiği gecede, iki ünlü ismin samimi ve neşeli tavırları alkış topladı.

Gamsız Düeti Geceye Damga Vurdu

Gecenin şüphesiz en çok konuşulan ve duygusal anlarından biri ise ikilinin sahnede birlikte seslendirdiği Gamsız şarkısı oldu. Doğuş'un efsaneleşmiş eserini Ömür Gedik ile beraber canlı olarak yorumlaması mekandaki müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Performansın bitimiyle birlikte ikili salonu dolduran dinleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.