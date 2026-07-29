Cüneyt Özdemir ve Hayko Cepkin X'te Kavgaya Tutuştu! Adliye Önündeki Gerginlik Sosyal Medyayı Salladı!

Hayko Cepkin'in adliye önünde gazetecilere küfürlü çıkışına Cüneyt Özdemir'den sert tepki geldi. X'te birbirine giren ikilinin kavgası gündem oldu.

Cüneyt Özdemir ve Hayko Cepkin X'te Kavgaya Tutuştu! Adliye Önündeki Gerginlik Sosyal Medyayı Salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2026 13:11

Haluk Levent hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran Ahbap soruşturması magazin ve medya dünyasını sallamaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında bilgisine başvurulmak üzere İstanbul Adliyesi'ne giden ünlü rock sanatçısı Hayko Cepkin adliye kapısında kendisini görüntüleyen ve sorular yönelten gazetecilere son derece sert ifadelerle tepki gösterdi. Cepkin'in adliye önünde sergilediği tutum gazeteci Cüneyt Özdemir'in radarına takılınca X (Twitter) üzerinde tansiyon bir anda yükseldi.

Adliye Önünde Öfke Patlaması

 

Adliye girişinde basın mensuplarının "İfade vereceksiniz" sözlerini duyan Hayko Cepkin duruma anında müdahale ederek "Bilgime başvurulacak efendim. Herkes ifade vereceksiniz diyor, bu ne lan? Telefon açtılar, 'Bilginize danışacağız' dediler" sözleriyle çıkıştı. Soruların devam etmesi üzerine öfkesini gizleyemeyen ünlü müzisyen "Her şeyi köpürtün anasını satayım. Abuk sabuk haberlerinizle ortalığı kirletmekten başka bir bok bilmiyorsunuz" diyerek muhabirlere sert yüklendi. Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral olarak büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Cüneyt Özdemir'den Sert Eleştiri: Şu Kibre Bakın Hele!

 

Gündem olan görüntüleri köşesine ve sosyal medya hesabına taşıyan deneyimli gazeteci Cüneyt Özdemir, Hayko Cepkin'in gazetecilere ve adli sürece yönelik üslubunu ağır sözlerle eleştirdi. Özdemir "Şu kibre bakın hele! Gazetecileri küfürle azarlaması, savcıları küçümsemesi... Savcılar aramışlar 'Hayko Bey gelin ifadenize danışacağız' demişler meğerse! Öyle bir hava var ki adam adliyeye hesap sormaya geliyor sanırsın. 'Nasıl olsa bana bir şey olmaz' kafasının zirvesi. Özgüven patlaması!" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

"Cücüllatam" Polemiği Ve Karşılıklı Atışmalar

 

Özdemir'in bu paylaşımına Hayko Cepkin'den yanıt gecikmedi. Özdemir'e üstü kapalı bir lakapla seslenen Cepkin "Aynen öyle cücüllatam çok doğru tespit. İnsan kendisinin tertemiz olduğunu bildiği zaman işte böyle salınarak giriyor her kapıdan içeri. İki tık fazla alayım diye insanların hayatlarını hiçe sayanlar için serzenişimizin olması çok normal. Esas anormal olan bunu dev bir mağduriyete çevirip inlemeniz" paylaşımını yaptı.

Bu cevabın ardından vitesi daha da artıran Cüneyt Özdemir polemiği yeni bir boyuta taşıyarak şu sert ifadelerle noktayı koydu: "Müthiş bir kof özgüven! Savcılar güya buna danışıyor... Gazeteciler zaten bok! Bana da takma isimlerle sallıyor. Yediği haltlardan en ufak bir utanma, mahcubiyet yok! Bu adamlara yenilen bir devlet varken bana da gülmek düşüyor. Hayko aynen devam kardeşim bu devletin gücü senin gibi bir yüzsüze yetmiyorsa sen bize ne kadar sallasan az!"

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