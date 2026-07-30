Burak Tozkoparan Hamal Dizisiyle Dönüyor! Oktay Kaynarca Ve Fahriye Evcen'li Kadroya Dev Transfer!

Burak Tozkoparan, Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'in başrolünde yer aldığı ATV'nin yeni dizisi Hamal'ın kadrosuna katıldı. Oyuncu dizide Tekin rolünü canlandıracak.

Burak Tozkoparan Hamal Dizisiyle Dönüyor! Oktay Kaynarca Ve Fahriye Evcen'li Kadroya Dev Transfer!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-07-2026 14:29

Televizyon dünyasının iddialı yapımlarına imza atan KYN Yapım yeni sezon için bomba gibi bir projeyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yapımcılığını ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca'nın üstlendiği, başrollerinde Oktay Kaynarca ile Fahriye Evcen'i buluşturan ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Hamal için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Geçmişin yükünü, ödenmesi gereken kefaretlerin bedelini ve imkânsız bir aşkın gölgesinde şekillenen insan hikayelerini konu alacak dev projenin kadrosuna genç neslin yetenekli ve başarılı isimlerinden Burak Tozkoparan dahil oldu.

Burak Tozkoparan Tekin Rolüyle Seyirci Karşısına Çıkacak

Son dönemde yer aldığı başarılı projeler ve etkili performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Burak Tozkoparan yeni sezonda Hamal dizisinin genç başrolü olarak izleyiciyle buluşacak. Başarılı oyuncu hikayede Tekin karakterine hayat verecek. Çekimlerinin eylül ayında başlaması planlanan ve şimdiden dizi severlerin radarına giren yapımın rejisör koltuğunda usta yönetmen Mustafa Şevki Doğan oturuyor.

Güçlü Mutfak: Hikaye Oktay Kaynarca Senaryo Kerem Deren İmzalı

Senaryo ve hikaye kadrosuyla da dikkat çeken Hamal dizisinin özgün hikayesi bizzat Oktay Kaynarca'nın imzasını taşıyor. Güçlü dramasıyla sezona damga vurması beklenen projenin senaryosunu ise Türk dizi sektörünün usta kalemlerinden Kerem Deren ile birlikte Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban üstleniyor. Kulislerde büyük yankı uyandıran dizi yayınlanacak ilk bölümüyle birlikte ATV ekranlarında izleyicileri derin bir hikayeye sürüklemeyi hedefliyor.

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