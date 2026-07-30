Ebru Yaşar'dan Müzik Dünyasına Dev Proje! Akustik Serinin İlk Şarkısı Elini Ver Yayınlandı!

Türk arabesk ve pop müziğinin güçlü seslerinden Ebru Yaşar müzik kariyerine ivme kazandıracak yepyeni projesi ile dinleyicilerinin karşısına çıktı. Hayata geçirdiği yeni akustik serisi 6+1 projesinin ilk bölümünü müzikseverlerle buluşturan başarılı sanatçı yayınlanan ilk çalışmasıyla dinleyicilerden ve müzik otoritelerinden tam not almayı başardı. Müzik listelerine hızlı bir giriş yapan proje kısa sürede dijital platformlarda en çok dinlenenler arasındaki yerini aldı.

Altı Farklı Sanatçıyla Dev Akustik Proje

Ebru Yaşar'ın farklı tarz ve müzik renklerine sahip altı yetenekli sanatçıyla bir araya gelerek seslendirdiği altı şarkılık dev projenin açılış parçası büyük bir heyecan yarattı. Akustik projenin ilk sürprizi dijital müzik dünyasında Amo988 adıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç yetenek Ali İsmail ile yapılan düet oldu. İkilinin birlikte yorumladığı Elini Ver isimli çalışma dinleyicilerden büyük beğeni topladı ve sosyal medyada geniş bir etkileşim dalgası yarattı.

Sıradaki Düet Şimdiden Merak Konusu Oldu

6+1 akustik serisinin ilk halkasıyla büyük bir başarı yakalayan Ebru Yaşar projenin devamında da müzik dünyasının sevilen isimleriyle mikrofon başına geçmeye hazırlanıyor. Başarılı sanatçının proje kapsamında Bengü Beker, Anıl Durmuş, Gülden, Mela Bedel ve Bilal Sonses ile gerçekleştirdiği diğer düetlerin yayın tarihi ise şimdiden müzikseverler arasında büyük bir merak ve heyecan uyandırdı.