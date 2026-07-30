Ebru Yaşar'dan Müzik Dünyasına Dev Proje! Akustik Serinin İlk Şarkısı Elini Ver Yayınlandı!

Ebru Yaşar yeni akustik serisi 6+1'in ilk düetini Amo988 (Ali İsmail) ile Elini Ver şarkısında yaptı. Proje dinleyicilerden tam not aldı.

Ebru Yaşar'dan Müzik Dünyasına Dev Proje! Akustik Serinin İlk Şarkısı Elini Ver Yayınlandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-07-2026 15:45

Türk arabesk ve pop müziğinin güçlü seslerinden Ebru Yaşar müzik kariyerine ivme kazandıracak yepyeni projesi ile dinleyicilerinin karşısına çıktı. Hayata geçirdiği yeni akustik serisi 6+1 projesinin ilk bölümünü müzikseverlerle buluşturan başarılı sanatçı yayınlanan ilk çalışmasıyla dinleyicilerden ve müzik otoritelerinden tam not almayı başardı. Müzik listelerine hızlı bir giriş yapan proje kısa sürede dijital platformlarda en çok dinlenenler arasındaki yerini aldı.

Altı Farklı Sanatçıyla Dev Akustik Proje

Ebru Yaşar'ın farklı tarz ve müzik renklerine sahip altı yetenekli sanatçıyla bir araya gelerek seslendirdiği altı şarkılık dev projenin açılış parçası büyük bir heyecan yarattı. Akustik projenin ilk sürprizi dijital müzik dünyasında Amo988 adıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç yetenek Ali İsmail ile yapılan düet oldu. İkilinin birlikte yorumladığı Elini Ver isimli çalışma dinleyicilerden büyük beğeni topladı ve sosyal medyada geniş bir etkileşim dalgası yarattı.

Sıradaki Düet Şimdiden Merak Konusu Oldu

6+1 akustik serisinin ilk halkasıyla büyük bir başarı yakalayan Ebru Yaşar projenin devamında da müzik dünyasının sevilen isimleriyle mikrofon başına geçmeye hazırlanıyor. Başarılı sanatçının proje kapsamında Bengü Beker, Anıl Durmuş, Gülden, Mela Bedel ve Bilal Sonses ile gerçekleştirdiği diğer düetlerin yayın tarihi ise şimdiden müzikseverler arasında büyük bir merak ve heyecan uyandırdı.

Benzer Haberler
GORA 4 GORA Setinden Yeni Kareler Geldi! Cem Yılmaz Aksiyon Sahnelerini Paylaştı! GORA 4 GORA Setinden Yeni Kareler Geldi! Cem Yılmaz Aksiyon Sahnelerini Paylaştı!
Ömür Gedik ve Doğuş'tan İstanbul'da Unutulmaz Gece! Sahnede Gamsız Rüzgarı! Ömür Gedik ve Doğuş'tan İstanbul'da Unutulmaz Gece! Sahnede Gamsız Rüzgarı!
Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede! Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!
Çağla Şikel Fit Görünümünü Buna Borçluymuş Çağla Şikel Fit Görünümünü Buna Borçluymuş
Rober Hatemo Çocukluk Travmasını Anlattı: Rober Hatemo Çocukluk Travmasını Anlattı: "Babam Çorabını Çıkarıp Ayağını Ağzıma Soktu!"
Burak Tozkoparan Hamal Dizisiyle Dönüyor! Oktay Kaynarca Ve Fahriye Evcen'li Kadroya Dev Transfer! Burak Tozkoparan Hamal Dizisiyle Dönüyor! Oktay Kaynarca Ve Fahriye Evcen'li Kadroya Dev Transfer!
ÇOK OKUNANLAR
Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!
  • 29-07-2026 12:02

Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!

Fatih Ürek'in Ablası Selvi Ürek Gerçek Mal Varlığını Açıkladı
  • 25-07-2026 14:01

Fatih Ürek'in Ablası Selvi Ürek Gerçek Mal Varlığını Açıkladı

Alperen Şengün'den Milyonluk Jest! Herkes Aynı Soruyu Soruyor
  • 28-07-2026 18:41

Alperen Şengün'den Milyonluk Jest! Herkes Aynı Soruyu Soruyor

Elit Andaç Çam Kararını Verdi! İddialı Dizi Tuzlu Kahve'nin Kadrosuna Katıldı!
  • 30-07-2026 11:48

Elit Andaç Çam Kararını Verdi! İddialı Dizi Tuzlu Kahve'nin Kadrosuna Katıldı!

Cüneyt Özdemir ve Hayko Cepkin X'te Kavgaya Tutuştu! Adliye Önündeki Gerginlik Sosyal Medyayı Salladı!
  • 29-07-2026 13:11

Cüneyt Özdemir ve Hayko Cepkin X'te Kavgaya Tutuştu! Adliye Önündeki Gerginlik Sosyal Medyayı Salladı!