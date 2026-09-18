Berkay ve Aslı Turanlı Kameranın Karşısına Geçti: "Hata Benim" Klibi Çıktı

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Berkay müzikseverlerden tam not alan 7'nci stüdyo albümü Kavi'nin en çok ses getiren parçası için kamera karşısına geçti. Albümün yayınlandığı günden itibaren hem dijital müzik platformlarında hem de radyolarda dinlenme rekorları kıran çıkış şarkısı Hata Benim görkemli bir klip çalışmasıyla taçlandırıldı.

Murat Joker Yönetmenliğinde Sinematografik Klip

Görsel dünyası son derece iddialı olan klibin yönetmen koltuğunda başarılı işleriyle tanınan Murat Joker oturdu.

Şarkının ruhuna uygun olarak kurgulanan klipte Berkay'a ekranların ve sinemanın beğenilen oyuncularından Aslı Turanlı eşlik etti. İkilinin güçlü oyunculuk performansları ve uyumu izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Duygusal Atmosfer Ekrana Taşındı

Sözleri ve melodisiyle dinleyicilerin kalbine dokunan Hata Benim klip çalışmasında sinematografik bir anlatım diliyle işlendi.

Şarkının barındırdığı yüksek duygusal atmosferi ve hüzünlü hikayeyi görsel bir şölene dönüştüren yapım müzik kanallarında ve dijital platformlarda yayına girmesinin ardından kısa sürede izleyicilerden yoğun ilgi gördü.