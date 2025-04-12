Tolga Sarıtaş Sessizliğini Bozdu

Aybüke Pusat Ayrılığı Gündemi Sarsmıştı

TRT 1’in sevilen yapımı ‘Teşkilat’ dizisinde Aybüke Pusat’ın ani ayrılığı, dizi ve televizyon dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Boykot çağrısı yaptığı iddiasıyla kadrodan çıkarılan oyuncuya, birçok meslektaşı sosyal medyada destek vermişti.

Ancak gözler, Pusat'ın dizideki partneri Tolga Sarıtaş’a çevrilmişti. Uzun süredir sessizliğini koruyan oyuncunun tavrı merak konusuydu.

Sessizlik Reklam ve Fragmanla Bozuldu

Sessizliğini korumasıyla eleştirilen Sarıtaş, sonunda Instagram hesabından iki dikkat çekici paylaşım yaptı. Reklam yüzü olduğu bankanın reklamı ile birlikte, ‘Teşkilat’ın yeni bölüm fragmanını takipçileriyle paylaştı.

Bu hamle, oyuncunun diziyle bağını sürdüreceğinin bir işareti olarak yorumlandı. Ancak Sarıtaş’ın Aybüke Pusat ile ilgili doğrudan bir açıklama yapmaması, soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Hayranlardan Karışık Tepkiler

Bazı hayranlar, Sarıtaş’ın profesyonel davranarak polemiklerden uzak kalmasını takdir etti. Öte yandan bazı kullanıcılar, Aybüke Pusat'a yönelik haksızlık karşısında net bir duruş sergilenmemesini eleştirdi.

'Teşkilat'ta Yeni Bölüm Heyecanı

Fragman paylaşımıyla birlikte dizinin yeni bölümünde neler olacağı da merak konusu oldu. Tolga Sarıtaş’ın karakteri Ömer’in hikâyesi, Aybüke Pusat sonrası nasıl şekillenecek? Diziye yeni bir kadın başrol mü dahil olacak? Bu soruların cevapları, önümüzdeki bölümlerde netleşecek.