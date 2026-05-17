Gizem Karaca’dan Ezber Bozan Pazar Paylaşımı

Gizem Karaca sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dijital dünyada tüm bakışları üzerine topladı. Güzel oyuncu eşi Kemal Ekmekçi ve henüz bir yaşına girmeyen minik kızı Yaz ile birlikte spor salonunda geçirdiği keyifli anları takipçilerinin beğenisine sundu. Ailece pazar antrenmanı yaptıkları o neşeli dakikalar kısa sürede Instagram'da büyük etkileşim aldı. Karaca’nın her zamanki doğal halleri ve pozitif enerjisi hayranlarından tam not aldı.

İzmirli İş İnsanıyla Mutlu Evlilik

"Güzel Köylü", "Eve Düşen Yıldırım" ve "İçimdeki Fırtına" gibi popüler dizilerdeki başarılı performansıyla hafızalara kazınan oyuncu 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerini gözlerden uzak ve huzurlu bir şekilde sürdüren ünlü çift, 2025 yılının haziran ayında kızları Yaz’ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma duygusunu tattı. Şimdilerde vaktinin neredeyse tamamını kızının bakımına ve gelişimine ayıran Karaca onunla büyüdüğü bu özel süreci sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmiyor.

"Ailecek Yapıyoruz Bu İşi!"

Ünlü oyuncu bu kez ezber bozdu ve bireysel spor rutinini bir aile aktivitesine dönüştürdü. Eşi Kemal Ekmekçi ve minik kızı Yaz ile birlikte spor salonunun yolunu tutan ünlü güzel dambıllar ve spor aletleri arasındaki o eğlenceli dakikaları saniye saniye telefonunun kamerasına kaydetti.

Henüz emekleme çağındaki minik Yaz'ın anne ve babasının hareketlerine taklitlerle eşlik etmeye çalışması izleyenlerin yüzünde sıcak bir tebessüm oluşturdu. Gizem Karaca eşinin ve kızının yer aldığı bu renkli karelerin altına "Ailecek yapıyoruz bu işi" notunu düştü. Takipçileri ise bu doğal aile tablosuna "Harika bir anne oldun", "Yaz bebek çok şanslı" yorumlarıyla destek verdi.

"Uzun Süre Sonra Yalnızca Benim Fotoğraflarım"

Son dönemde sosyal medya profilini kızı Yaz ile anılarına ayıran 33 yaşındaki güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde kendisi için de bir istisna yapmıştı. Uzun bir aradan sonra ilk kez sadece kendi tekli karelerinden oluşan bir fotoğraf serisi yayınlayan Karaca o gönderinin altına ise "Uzun süre sonra benim fotoğraflarımı çektik." esprisini eklemişti.