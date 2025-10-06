Tolga Mendi ve Damla Can Umre’ye Gitti! Kâbe’den İlk Paylaşım Geldi

Tolga Mendi ve sevgilisi Damla Can Umre’ye gitti. Kâbe önünden paylaştıkları fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tolga Mendi ve Damla Can Umre’ye Gitti! Kâbe’den İlk Paylaşım Geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-10-2025 10:19

Ünlü oyuncu Tolga Mendi, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Damla Can ile birlikte kutsal topraklara gitti. Dizi dünyasında başarılı performansıyla tanınan Mendi, sevgilisiyle birlikte Umre ziyareti gerçekleştirerek manevi bir yolculuğa çıktı.

Kâbe Önünde Paylaşım Geldi

Çift, Kâbe önünde çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşarak duygularını sevenleriyle paylaştı. Hayranlarından binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımda, Mendi ve Can’ın sade ve huzurlu halleri dikkat çekti. Takipçileri “Allah kabul etsin” mesajlarıyla çifte iyi dileklerde bulundu.

Manevi Yolculukta Birlikte

Uzun süredir mutlu bir ilişki sürdüren Tolga Mendi ve Damla Can, bu anlamlı yolculukla birlikteliklerini bir kez daha pekiştirdi. Manevi atmosferin etkisiyle duygusal anlar yaşayan çift, samimi duruşlarıyla takdir topladı. İkilinin Umre ziyareti, magazin gündeminde de geniş yankı buldu.

Sevenlerinden Tam Destek

Hem Mendi’nin hem de Can’ın sosyal medya takipçileri, çiftin bu ziyaretini övgü dolu sözlerle karşıladı. Oyuncunun bu anlamlı adımı, hayranları tarafından “örnek davranış” olarak nitelendirildi. Ünlü çiftin Umre dönüşü yeni projelere odaklanacağı da konuşuluyor.

