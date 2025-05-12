Tolga Çevik’ten Kötü Haber! Sahneye Ara Verdi

Tolga Çevik, bel fıtığı teşhisiyle sahnelere ara verdi. Tolgshow’un İzmir gösterisi 28 Mayıs’a ertelendi. Hayranları ünlü komedyene geçmiş olsun dedi.

Tolga Çevik’ten Kötü Haber! Sahneye Ara Verdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-05-2025 19:55

Ünlü komedyen ve oyuncu Tolga Çevik, sevenlerini üzen bir haberle gündeme geldi. Sağlık sorunları yaşayan Çevik'e bel fıtığı teşhisi konuldu. Bu nedenle, 12 Mayıs’ta İzmir’de gerçekleşmesi planlanan Tolgshow gösterisi ertelendi.

Bel Fıtığı Teşhisi Kondu

Kalender Pide” filminde İbrahim Büyükak’la birlikte rol alan ve sinema dünyasında yeniden boy gösteren Tolga Çevik, bu kez sahne yerine sağlık durumuyla konuşuluyor. Gözlerden uzak yaşamıyla bilinen Çevik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hayranlarını bilgilendirdi. Yapılan duyuruda, ünlü komedyenin sırt bölgesinde yaşadığı ciddi ağrılar nedeniyle doktora başvurduğu ve kendisine "lomber disk hernisi", yani bel fıtığı teşhisi konulduğu belirtildi.

İzmir Gösterisi 28 Mayıs’a Ertelendi

Tolga Çevik’in sahne performansını doğrudan etkileyen bu rahatsızlık, planlanan gösterinin ertelenmesine neden oldu. 12 Mayıs 2025’te İzmir’de sahnelenmesi beklenen Tolgshow, doktorların önerisi doğrultusunda 28 Mayıs’a alındı. Ünlü sanatçının sağlık durumunun iyiye gitmesi ve gösteriye hazır hale gelmesi bekleniyor.

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