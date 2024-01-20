Tolga Çevik: Eşimle tanıştığımız gün evlenmeye karar verdik

Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği NTV'de hafta içi her gün Ceyda Düvenci'nin sunumuyla ekrana gelen Bambaşka Sohbetler'in konuğu Tolga Çevik oldu.

Tolga Çevik: Eşimle tanıştığımız gün evlenmeye karar verdik
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-01-2024 15:55
 Tolga Çevik Bambaşka Sohbetler'de, aile yaşamına dikkat çekti... Çocuklarının 17 ve 18 yaşına geldiklerini söyleyen Tolga Çevik, mutlu aile yaşamını Ceyda Düvenci ile paylaşırken, "Ben en çok evde ünlüyüm, eyvah babam geliyor diyorlar" diyerek programa başladı... 
 
 

"Akşam yemeğini beraber yiyelim nesliyiz biz"

Tolga Çevik: "Akşam yemeğini beraber yiyelim nesliyiz biz. Bunu biz korumasak çocuklarımız koruyor. Çok güzel bir şey, insan yalnız olmadığını hissediyor" derken "Ben en çok evde ünlüyüm, eyvah babam geliyor diyorlar" diyerek esprili anlatımlar gerçekleştirdi. 
 
"Eşimle tanıştığımız gün evlenmeye karar verdik"
 
Tolga Çevik, Ceyda Düvenci'nin "Eşinle tanıştığınız gün evlenmeye karar vermişsiniz" hatırlatması üzerine de: "O gün 10. dakika içinde... Eşimle tanıştığımız gün evlenmeye karar verdik. Biz senle evlenicez, biliyorsun di mi dedim. Biliyorum dedi. Söz, nişan felan, o çok gençti tanıştığımızda, 3 yıl sonra da evlendik. Çoğu kişi de inanmıyor, bizim Rıza Sönmez şahittir, inanmayan ona sorabilir" diyerek yine esprili bir şekilde eşi Özge Hanım'la aşk hikayelerini anlattı... 
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