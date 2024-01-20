Tolga Çevik: Eşimle tanıştığımız gün evlenmeye karar verdik

Tolga Çevik Bambaşka Sohbetler'de, aile yaşamına dikkat çekti... Çocuklarının 17 ve 18 yaşına geldiklerini söyleyen Tolga Çevik, mutlu aile yaşamını Ceyda Düvenci ile paylaşırken, "Ben en çok evde ünlüyüm, eyvah babam geliyor diyorlar" diyerek programa başladı...

"Akşam yemeğini beraber yiyelim nesliyiz biz"

Tolga Çevik: "Akşam yemeğini beraber yiyelim nesliyiz biz. Bunu biz korumasak çocuklarımız koruyor. Çok güzel bir şey, insan yalnız olmadığını hissediyor" derken " Ben en çok evde ünlüyüm, eyvah babam geliyor diyorlar" diyerek esprili anlatımlar gerçekleştirdi.

"Eşimle tanıştığımız gün evlenmeye karar verdik"

