Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla ekrana gelen Empati'ye bu hafta Tolga Çevik konuk oldu. İşte başarılı oyuncunun açıklamalarından satır başları:





"Sahnede böbrek taşı düşürdüm inanmadılar!"

"Sahnede tek olmayı seviyorum" diyen ünlü komedyen, "Sahnede gösteri sırasında böbrek taşı düşürdüm. İnanmadılar. 3 bin kişi vardı galiba salonda, çılgınca gülüyorlar. Taş düşürüyorum, bunun neresi komik" diyerek gösterilerinde yaşadıklarından örnek verdi.

"Aşka inanmıyorum"

Yaşanmış hikayelerle Empati kurarken, yaşamına ve kendisine ait bilgiler de paylaşayan Tolga Çevik, "Aşka inanmıyorum" dedi. Çevik, sevginin aşktan daha önemli ve kuvvetli olduğunu savunarak "Sevgi aşkın üstüne çıkıyor. Bizde aşk vardı tabii ki, ilk aşkla başladı ama, aşkın yerini sevgi aldı ve aşkın tozunu attırdı. Biz eşimle 180 derece farklıyız, o siyah sever ben kırmızı, ama bir şey olduğu anda dünya yansa birlikteyizdir" diyerek 20 yıllık evliliğini anlattı...

"Eşimle birlikte olmak için varız"

Tolga Çevik, eşi Özge Çevik'le 19'uncu yılını bitirmeye hazırlandıkları mutlu evlilikleri için "20 yıl olacak evliliğimizde... Ben mesela sinir eden bir adamımdır, ona rağmen beni özlüyorsa bir şey var demektir. Biz birlikte olmak için varız ve çok mutluyuz. ve bunlar anlatılacak tecrübeler değil" dedi.