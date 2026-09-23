Seda Bakan’dan Babasına Olay Benzetme! Kıvanç Tatlıtuğ Dedi

Seda Bakan babasının gözlerini Kıvanç Tatlıtuğ’a benzeterek “50 sene öncesinin Kıvanç Tatlıtuğ’u” dedi. Ardından yaptığı esprili paylaşım dikkat çekti.

Seda Bakan’dan Babasına Olay Benzetme! Kıvanç Tatlıtuğ Dedi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-09-2026 19:01

Ünlü oyuncu Seda Bakan babasıyla ilgili yaptığı eğlenceli bir yorumla gündeme geldi. Babasının gözlerini gösteren Bakan yaptığı benzetmeyle hem dikkat çekti hem sosyal medyada yüzleri güldürdü.

Bakan babasının göz yapısının ve renginin Kıvanç Tatlıtuğ’a benzediğini söyledi. Üstelik bununla da yetinmedi babasının gençlik yıllarına dair yaptığı yorumla da ortaya oldukça iddialı bir tablo koydu.

“50 Sene Öncesinin Kıvanç Tatlıtuğ’u”

Seda Bakan babasının gözlerini göstererek “Babamın şu güzel gözlerini gösterelim. 50 sene öncesinin Kıvanç Tatlıtuğ’u” ifadelerini kullandı.

Bakan’ın babasını ünlü oyuncuya benzetmesi kısa sürede sosyal medyanın da ilgisini çekti. Özellikle gözler üzerinden yaptığı bu benzetme takipçiler arasında konuşulan konulardan biri oldu.

“Gençken Herkesi Sollardı”

Seda Bakan babasıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Fotoğrafın altına yazdığı not ise en az benzetmesi kadar dikkat çekiciydi.

Ünlü oyuncu paylaşımında “Millete kendini yakışıklı sanıyor. Benim babam gençken herkesi sollardı” ifadelerini kullandı.

Bakan’ın babasına yönelik bu samimi ve esprili sözleri aralarındaki sıcak ilişkiyi de gözler önüne serdi. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede magazin gündeminde kendine yer bulurken takipçiler de babasının gençlik halini merak etmeye başladı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Seda Bakan’ın babasını Kıvanç Tatlıtuğ’a benzetmesi özellikle ünlü oyuncunun gözlerine yapılan gönderme nedeniyle dikkat çekti. Bakan’ın yıllar öncesine dair “herkesi sollardı” şeklindeki esprili yorumu da paylaşımın daha fazla konuşulmasını sağladı.

Kısacası Seda Bakan babasıyla ilgili birkaç samimi cümleyle hem takipçilerini gülümsetti hem magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

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