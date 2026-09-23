Daha 17 İzleyicisini Ağlattı! Aras’ın Gözyaşları Gündem Oldu

Daha 17’nin son bölümünde Aras’ın kardeşi Demir için yaşadığı çaresizliği babasına anlattığı sahne izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

Daha 17 İzleyicisini Ağlattı! Aras’ın Gözyaşları Gündem Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-09-2026 19:06

Kanal D’nin sevilen dizisi “Daha 17”nin son bölümü özellikle Aras karakterinin yaşadığı duygusal anlarla izleyiciyi ekran başına kilitledi. Çağan Efe Ak’ın canlandırdığı Aras kardeşi Demir’i bulduktan sonra yaşadığı çaresizliği bu kez yıllar önce kaybettiği babasına anlattı.

Aras’ın gözyaşlarına hakim olamadığı o anlar kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. İzleyenler karakterin yaşadığı acıyı ve çaresizliği ekrandan oldukça yoğun bir şekilde hissetti.

Kardeşini Buldu Ama Sevinemedi

Aras için kardeşi Demir’i bulmak aslında yıllardır beklediği bir andı. Ancak karşısına çıkan tablo hiç de beklediği gibi olmadı. Demir’in yıllar boyunca korkutulduğunu canının yakıldığını ve yaşadıkları yüzünden bambaşka birine dönüştüğünü öğrenen Aras büyük bir yıkım yaşadı.

Bir yandan kardeşine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Aras diğer taraftan onu yeniden kaybetme korkusuyla baş başa kaldı. Özellikle Hakan’ın Demir’i hayatıyla tehdit etmesi Aras’ın ne yapacağını bilemez hale gelmesine neden oldu.

“Baba” Diyerek Gözyaşlarına Boğuldu

Bölümün en vurucu anlarından biri ise Aras’ın kaybettiği babasına seslendiği sahneydi. İçinde biriktirdiği tüm acıyı ve çaresizliği babasına anlatan Aras “Baba” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

O sırada fonda Ahmet Kaya’nın “Öyle Bir Yerdeyim ki” şarkısının çalması da sahnenin duygusunu iyice artırdı. Aras’ın gözyaşları ve şarkının sözleri birleşince ortaya dizinin en çok konuşulan anlarından biri çıktı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Çağan Efe Ak’ın performansı izleyicilerden de yoğun ilgi gördü. Aras’ın kardeşi için verdiği mücadele ve yaşadığı çaresizlik sosyal medyada bölümün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Kısacası “Daha 17”nin son bölümünde Aras, sadece kardeşini değil izleyicilerin de kalbini yakaladı.

Benzer Haberler
Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı Serkan Balbal Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı Serkan Balbal Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Uzak Şehir'e Büyük Transfer: Usta Oyuncu Fenomen Dizinin Kadrosunda! Uzak Şehir'e Büyük Transfer: Usta Oyuncu Fenomen Dizinin Kadrosunda!
Kubilay Aka'dan Sürpriz Performans: Mercan Köşk İçin Stüdyoya Girip Türkü Söyledi! Kubilay Aka'dan Sürpriz Performans: Mercan Köşk İçin Stüdyoya Girip Türkü Söyledi!
Kerem Bürsin'den Bir Milano Çıkarması Daha: Dünya Yıldızlarıyla Aynı Yerde! Kerem Bürsin'den Bir Milano Çıkarması Daha: Dünya Yıldızlarıyla Aynı Yerde!
Başkentliler Serkan Kaya Şarkılarıyla Coştu: Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Akşam Başkentliler Serkan Kaya Şarkılarıyla Coştu: Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Akşam
Burak Çelik'ten Haysiyet Açıklaması: Burak Çelik'ten Haysiyet Açıklaması: "Tarık'ın Büyük Dönüşümünü İzleyeceğiz!"
ÇOK OKUNANLAR
Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem:
  • 22-09-2026 13:29

Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem: "Arıyorlar Ama Devamı Gelmiyor!"

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!
  • 22-09-2026 10:14

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım:
  • 23-09-2026 13:08

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım: "Stressiz İşe Girdim!"

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı
  • 20-09-2026 18:21

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!
  • 23-09-2026 11:28

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!