Daha 17 İzleyicisini Ağlattı! Aras’ın Gözyaşları Gündem Oldu

Kanal D’nin sevilen dizisi “Daha 17”nin son bölümü özellikle Aras karakterinin yaşadığı duygusal anlarla izleyiciyi ekran başına kilitledi. Çağan Efe Ak’ın canlandırdığı Aras kardeşi Demir’i bulduktan sonra yaşadığı çaresizliği bu kez yıllar önce kaybettiği babasına anlattı.

Aras’ın gözyaşlarına hakim olamadığı o anlar kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. İzleyenler karakterin yaşadığı acıyı ve çaresizliği ekrandan oldukça yoğun bir şekilde hissetti.

Kardeşini Buldu Ama Sevinemedi

Aras için kardeşi Demir’i bulmak aslında yıllardır beklediği bir andı. Ancak karşısına çıkan tablo hiç de beklediği gibi olmadı. Demir’in yıllar boyunca korkutulduğunu canının yakıldığını ve yaşadıkları yüzünden bambaşka birine dönüştüğünü öğrenen Aras büyük bir yıkım yaşadı.

Bir yandan kardeşine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Aras diğer taraftan onu yeniden kaybetme korkusuyla baş başa kaldı. Özellikle Hakan’ın Demir’i hayatıyla tehdit etmesi Aras’ın ne yapacağını bilemez hale gelmesine neden oldu.

“Baba” Diyerek Gözyaşlarına Boğuldu

Bölümün en vurucu anlarından biri ise Aras’ın kaybettiği babasına seslendiği sahneydi. İçinde biriktirdiği tüm acıyı ve çaresizliği babasına anlatan Aras “Baba” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

O sırada fonda Ahmet Kaya’nın “Öyle Bir Yerdeyim ki” şarkısının çalması da sahnenin duygusunu iyice artırdı. Aras’ın gözyaşları ve şarkının sözleri birleşince ortaya dizinin en çok konuşulan anlarından biri çıktı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Çağan Efe Ak’ın performansı izleyicilerden de yoğun ilgi gördü. Aras’ın kardeşi için verdiği mücadele ve yaşadığı çaresizlik sosyal medyada bölümün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Kısacası “Daha 17”nin son bölümünde Aras, sadece kardeşini değil izleyicilerin de kalbini yakaladı.