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TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara Büyük Fırsat: Sadece 4.850 TL Taksitle Ev Sahibi Olabilirsiniz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bünyesinde faaliyet gösteren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan yeni bir projeyi Rize Merkez'de hayata geçiriyor. Rize'nin Hayrat Mahallesi'nde gerçekleştirilen bu proje, oldukça cazip taksit seçenekleriyle dikkat çekiyor.

TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara Büyük Fırsat: Sadece 4.850 TL Taksitle Ev Sahibi Olabilirsiniz
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-09-2023 17:56

TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara Büyük Fırsat: Sadece 4.850 TL Taksitle Rize'de Ev Sahibi Olabilirsiniz! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli vatandaşlar için Rize'nin Hayrat Mahallesi'nde cazip bir konut projesini hayata geçiriyor. İşte bu projenin detayları:

Rize Merkez'de Uygun Taksitlerle Konut Sahibi Olun!

Türkiye'nin dört bir yanında dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma fırsatı sunan TOKİ, Rize Merkez'de bir başka projeyi daha hayata geçiriyor. Rize Merkez Hayrat projesi, uygun taksit avantajıyla ev hayali kuran dar gelirli vatandaşlara hitap ediyor.

Proje Detayları

  • Konum: Rize'nin merkezi Hayrat Mahallesi
  • Konut Tipi: 1 oda 1 salon daireler
  • Toplam Konut Sayısı: 23 adet
  • Taksit Tutarı: Aylık 4.850 TL
  • Başvuru Tarihleri: 9 Ekim - 12 Ekim
  • Kura Çekilişi: 19 Ekim 2023

Başvurular için Ziraat Bankası'nın tüm şubeleri hizmetinizde olacak. Başvuru şartları ve detayları için banka şubelerine başvurabilirsiniz.

Konutların Fiyat ve Ödeme Planı

  • Konut Fiyat Aralığı: 969.647 TL - 1.135.531 TL
  • Peşinat: %10 (96.964 TL - 113.553 TL)
  • Taksit Süresi: 180 ay

Konutların Alan Bilgisi

  • Brüt Alan: 61.21 metrekare - 73.02 metrekare
  • Net Alan: 45.62 metrekare - 55.18 metrekare

Rize Merkez TOKİ projesi, konforlu bir yaşam alanı oluşturmayı ve vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu avantajlı proje, özellikle Rize'de yaşamak isteyen ve dar gelirli olan vatandaşlar için büyük bir fırsat. Belirlenen tarihlerde başvuruları gerçekleştirerek siz de hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz.

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