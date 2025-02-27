Tiyatro sanatçısı Naşit Özcan yoğun bakımda!

Adile Naşit’in yeğeni olan Naşit Özcan'ın sağlık durumu sevenleri tarafından büyük merak konusu oldu. Sanatçının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Sevgili dostlar, Naşit 5 gün önce beyin kanaması geçirdi. Şu anda yoğun bakımda, iki gündür entübe durumda ama bilinci yerinde. Maalesef ziyaretçi kabul edilmiyor...”

Bu haberin ardından tiyatro camiasından ve sevenlerinden Naşit Özcan için destek mesajları yağdı. Sağlık durumu yakından takip edilen usta sanatçının en kısa sürede sağlığına kavuşması temenni ediliyor.