Merve Boluğur Ekranlara Dönecek mi?

Ekranların özlenen yüzü Merve Boluğur bir süredir setlere uzak kaldı. Dün katıldığı bir konser öncesinde magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu ekranlara ne zaman döneceği konusunda şaşırtan açıklamalar yaptı.

"Şu An İçin Üç Nokta..."

Oyuncu Merve Boluğur katıldığı bir etkinlikte magazin muhabirlerinin "Ekranlara ne zaman dönüyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu. Boluğur’un açıklamaları kısa sürede sosyal medyada konuşmaya başlandı, hayranları ünlü oyuncunun dönüşüyle ilgili heyecanlarını dile getirdi.

"Kendi İçime Dönük Yaşıyorum"

Güzel oyuncu dün konser öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Magazin muhabirleri Boluğur'a ekranlara ne zaman döneceğini sordu. Ünlü oyuncunun cevabı ise şoke etti. Boluğur "Bilmiyorum, şu an için üç nokta... Hayırlısı olsun. Ben zevk aldığım şeyleri zaten yapıyorum. Benim takip ettiğim diziler yok. Kitap okuyorum, müzik dinliyorum. Kendi içime dönük yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Boluğur sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyunculuk zor meslek mi diye sorarsanız, her mesleğin kendisine göre zorlukları oluyor. Tüm hayatınız oyunculuk oluyor. Sabah gidiyorsunuz ya da sabaha kadar çalışmak zorundasınız. Kendi hayatınızdan feragat ediyorsunuz."

"Acemi Cadı’dan Beri Takipteyiz"

Merve Boluğur'un bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar oyuncunu bu kararını desteklerken bir kesim ise ekranlara dönmesi konusunda baskıcı yorumlarda bulundu. "Acemi Cadı’dan beri takipteyiz, seni özledik" gibi mesajlar da dikkat çekti.

Sosyal Medya İle Gündemde

Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Merve Boluğur sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Instagram hesabına yüklediği video ve fotoğraflar oldukça ilgi görüyor. 3,8 Milyon takipçisi bulunan hesabından yaptığı paylaşımlara binlerce yorum geliyor.

