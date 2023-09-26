Tırnak uzatanları bekleyen büyük tehlike! Ölüme bile yol açabilir

Uzun tırnak kadınların daha bakımlı ve modern görünmek adına son yıllarda başvurduğu bir aksesuar haline geldi. Öyle ki birçok kadın tırnak bakımı ve güzelliği için servet denilebilecek kadar çok para harcıyor. Ancak uzun tırnak beraberinde büyük riskleri de getiriyor. Ne kadar temiz bakılırsa bakılsın, gözle görülemeyen mikroorganizmalar için iyi bir yuva haline gelen tınak arası, burada barınabilecek mantar, bakteri ve virüs gibi canlılar nedeniyle hastalıklara kapı açabiliyor. İşte uzun tırnak nedeniyle oluşabicek hastalıklar.

Uzun Tırnakların Oluşturabileceği Hastalıklar

Tırnak uzatma modası çığrından çıkmış durumda. Genellikle kadınların güzel görüntüsü nedeniyle tırnaklarını uzatması bazı riskleri gözardı etmeleri manasına geliyor. Kendi tırnaklarının yanında daha uzun tırnaklara sahip olmak için protez tırnak gibi yapay ürünler kullanan kadınlar, şu riskleri de göz önüne almalı;

Bakteri Üremesi

Bakteriler üremek için nemli ve sıcak ortamları seçer. Uzatılan tırnaklar, deri ile tırnak arasında bir boşluğa neden olur. Bu boşlular insan derisine yakın olduğu için sıcak ve ter ve el yıkama nedeniyle nemli olduğundan, bakteri oluşumu için ideal bir ortam yaratır. Ayrıca tırnakların daha parlak ve bakımlı görünmesi için sürülen ojeler de bakterilere tam bir üreme alanı sağlar. Çatlayan ve bir kısmı soyulan ojelerde oluşan boşluklara bakteriler yerleşir.

Bu konuda yapılan bilimsel araştırmalar, uzun tırnaklarda, kısa tırnaklara nazaran çok daha fazla bakteriye rastlandığını göstermiştir.

Enfeksiyon Hastalıları

El hijyeni insan sağlığı için hayati önem taşıyor. Özellikle pandemi döneminde yapılan araştırmalar gösterdi ki, ellerinizi ne kadar sık yıkarsanız yıkayın tam manasıyla bakterilerden arındırmak mümkün değil. Ayrıca bakteriler uygun ortam bulduğunda sanıldığından çok daha hızlı bir şekilde çoğalıyor. Tırnak aralarına yerleşen bakterileri el yıkayarak temizlemek mümkün değil. Ayrıca protez tırnak uygulaması esnasında, doğal tırnak ve protez tırnak arasında gözle görülmeyen boşlular oluşur. Bu boşluklara nem de hapsolduğundan bakteri oluşumu ve üremesi için ideal ortam hazırlar.

Tırnak bakımı ve manikür uygulamalarında kullanılan malzemeler tamamen hijeynik ve kişiye özel olmalıdır. Aksi takdirde bulaşabilecek enfeksiyon hastalıklarının bir sınırı yok. Tırnak bakımı uygulamaları esnasında deri tahriş olur ve kanama yaşanabilir. Bu nedenle kan yoluyla bulaşabilecek bir çok hastalığa açık hale gelirsiniz. Bu hastalıklar ölümcül dahi olabilir.

Alerji

Protez tırnak kendisi kimyasal maddelerden üretilir ve yapıştırıcı olarak da kimyasal maddeler kullanılır. Bu kimyasallar kimi insanlar için alerjik olabilir. Her ne kadar bu durum kişinin deri hassasiyetine bağlı olsa da tırnak ve tırnak çevresindeki deri ciddi manada tahriş olabilir ve alerjik reaksiyonlar gösterebilir.

Tırnak Zayıflığı ve Kırılmalar

Protez tırnak uygulamaları tırnaklarınızın nefes almasını engeller. Söz konusu yapay tırnaklar, doğal tırnağınızın üzerine yapıştırıcı uygulanarak yapıştırıldığından, doğal tırnağınıza hava ulaşmaz. Bu sebeple tırnaklarınızda, hassasiyet, zayıflama, kırılganlık gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bunun yanında protez tırnak çıkarma işlemi de istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Güçlü bir yapıştırıcıyla doğal tırnağınıza sabitlenen protez tırnakların sökülmesi esnasında doğal tırnağınız da derisinden ayrılabilir. Bu durum ciddi acı veren ve iyileşmesi zaman alan bir durumdur.