Timur Acar Kod Adı Centilmen Dizisinde! İşte Ünlü Oyuncunun Yeni Rolü

Başarılı oyuncu Timur Acar MF Yapım'ın NOW için hazırladığı kod adı Centilmen dizisinde Tayfun Altınkıran rolüyle kadroya katıldı. Detaylar haberimizde

Timur Acar Kod Adı Centilmen Dizisinde! İşte Ünlü Oyuncunun Yeni Rolü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-09-2026 10:29

MF Yapım'ın NOW ekranları için büyük bir titizlikle hazırladığı kod adı Centilmen olan yeni iddialı dizinin güçlü oyuncu kadrosuna başarılı ve sevilen aktör Timur Acar katıldı. Asena Bülbüloğlu'nun yapımcılığını üstlendiği,Ece Erdek Koçoğlu'nun yönetmen koltuğunda oturacağı ve senaryosunu Mustafa Becit'in kaleme aldığı dizi yeni sezonun en çok konuşulacak projeleri arasında gösteriliyor. Yıldız isimleri bir araya getiren yapımda Vahide Perçin, Kaan Mirac Sezen, İlsu Demirci, Selen Öztürk, Kahyaoğlu ve Yasemin Baştan gibi başarılı oyuncular da başlıca rolleri paylaşacak.

Tayfun Altınkıran Karakteriyle İktidar Savaşının Merkezinde Olacak

Dizide Tayfun Altınkıran karakterine hayat verecek olan Timur Acar hikayenin kilit noktalarından birini oluşturacak. Altınkıran ailesinin hırslı, güçlü ve hesapçı üyelerinden biri olan Tayfun aile şirketinde baş gösteren çetin iktidar savaşının tam merkezinde yer alacak.

Yıllardır aile içerisinde hak ettiği konuma ulaşabilmek için sabırla bekleyen Tayfun dışarıdan bakıldığında son derece sakin ve saygılı görünse de bu duruşun altında büyük planlar ve hesaplar taşıyor.

Süreyya Altınkıran İle Nefes Kesen Güç Mücadelesi

Karakterin aile içindeki dinamikleri değiştirmesi beklenirken Tayfun'un özellikle Süreyya Altınkıran ile girişeceği kıyasıya güç mücadelesi dizinin ana gerilim hattını oluşturacak.

Hak ettiğini almak adına hangi sınırları zorlayacağı ve nasıl hamleler yapacağı şimdiden merak konusu olan Tayfun Altınkıran rolüyle Timur Acar izleyicilere heyecan dolu bir seyir zevki vaat ediyor. MF Yapım imzalı kod adı Centilmen çok yakında NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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