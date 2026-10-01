Melisa Şenolsun Hakkında Şok Gelişme: Yasaklı Madde Test Sonucu Pozitif Çıktı!

Yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Melisa Şenolsun'un Adli Tıp Kurumu'ndaki saç örneği incelemesi sonucu pozitif çıktı.

Melisa Şenolsun Hakkında Şok Gelişme: Yasaklı Madde Test Sonucu Pozitif Çıktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-10-2026 13:59

Magazin dünyasını sarsan ve ünlü isimleri hedef alan geniş kapsamlı yasaklı madde soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Eylül ayında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında gözaltına alınan tanınmış oyuncu Melisa Şenolsun hakkında yürütülen adli süreçte kritik bir eşik geride kaldı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerin ardından merakla beklenen test sonuçları netleşti ve ünlü oyuncunun sağlık raporuna dair sarsıcı detaylar kamuoyuna yansıdı.

Saç Örneği İncelemesi Sonuçlandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasaklı madde soruşturması sanat ve cemiyet hayatından pek çok ismi geçtiğimiz aylarda karşı karşıya getirmişti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin yanı sıra Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek biyolojik örnekleri alınan Melisa Şenolsun çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.

Ancak soruşturma dosyasının en önemli delilleri arasında yer alan laboratuvar incelemelerinin sonuçları büyük bir merakla bekleniyordu. Gazeteci Burak Doğan'ın geçtiğimiz günlerde aktardığı özel habere göre Adli Tıp Kurumu'nda titizlikle incelenen Melisa Şenolsun'un saç örneğinde yasaklı madde tespit edildi. Uzmanların yaptığı detaylı analizler sonucunda ünlü oyuncunun yasaklı madde testinin pozitif çıktığı kesinleşti ve bu durum resmi kayıtlara geçti.

Soruşturma Derinleşiyor

Ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde kullanım ve temin iddialarını araştıran soruşturma dosyasında farklı isimlere ait test sonuçları daha önce de ardı ardına haberleştirilmişti. Sürecin en dikkat çekici isimlerinden biri olan Melisa Şenolsun'dan gelen bu pozitif sonuç magazin kulislerinde ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Adli makamlar tarafından yürütülen soruşturmanın bu sonucun ardından nasıl bir seyir izleyeceği savcılığın atacağı yeni adımlar ve oyuncu cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelip gelmeyeceği şimdiden kamuoyunun en yakın takibe aldığı konuların başında geliyor. Soruşturma dosyasındaki gizlilik ve adli süreç tüm hızıyla devam ediyor.

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