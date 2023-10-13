TikTok Fenomeni YTL Osman Kim Milyoner Olmak İster'de

ATV ekranlarında her Pazar Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla seyirci karşısına çıkan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının 1063. bölümünde sürpriz bir yarışmacı karşımıza çıkıyor: TikTok fenomeni YTL Osman! Peki, gerçekte kimdir bu YTL Osman?

Kim Milyoner Olmak İster, Türkiye'nin en uzun süreli ve en popüler yarışma programlarından biri olup, her hafta milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlemektedir. YTL Osman lakaplı Osman Yavuz'un bu programda yarışacak olması, hem sosyal medya kullanıcıları hem de televizyon izleyicileri arasında büyük bir heyecan yaratmıştır.

Kafa sallayarak fenomen olduğu belirten Osman Yavuz kimdir, nerelidir işte detaylar...

YTL Osman Kimdir?

Şanlıurfalı fenomen YTL Osman, TikTok ve Instagram'da büyük bir popülerlik kazanmıştır. Gerçek adı Osman Yavuz olan fenomen, TikTok'ta 1 milyonun üzerinde, Instagram'da ise 1 milyon takipçiye sahiptir. YTL Osman'ın en çok tanındığı videoları arabesk içeriklidir ve genellikle THY firmasının uçaklarının içerisinde çekilmektedir.

Osman Yavuz, sosyal medya hesaplarından gösterişli yaşam tarzını paylaşarak dikkatleri üzerine çekmiştir. YTL Osman'ın Gökay Nakliyat Ltd. Şti. adlı bir şirkette çalıştığı da konuşulanlar arasında yer almaktadır.

Fenomenin Sosyal Medya Yolculuğu

Yavuz, sosyal medyanın son yıllarda büyük bir popülerlik kazandığına değinerek, "2004 yılından beri ben YTL lakabını kullanıyorum. Bu ismi 2019 yılında sosyal medyaya taşıdım. Çok da güzel geçiyor. Yaklaşık 3 milyon takipçim var," şeklinde konuştu. Sosyal medya, farklı yeteneklere sahip kişilere büyük bir platform sunmakta. Yavuz da, "Yeteneklerine güvenenler bunu iyi değerlendirince ortaya ilginç bir o kadar da eğlenceli görüntüler çıkıyor," dedi.